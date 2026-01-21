Sector minero en Chile muestra dudas por designación de futuro biministro

SANTIAGO, 21 ene (Reuters) - El nombramiento de un biministro de fomento económico y Minería para el futuro gobierno de José Antonio Kast generó inquietudes en el sector minero de Chile, que considera que los desafíos de la industria requieren una atención especial.

Kast designó el martes a Daniel Mas, vicepresidente de la cúpula empresarial del país CPC, al frente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como de Minería.

La decisión de un biministro habría surgido a última hora debido a la "imprudencia" de la firma minera Los Andes Copper, que emitió un comunicado adelantando el eventual nombramiento en Minería de su CEO Santiago Montt, quien también trabajó en BHP.

"Sin duda debe haber tenido que ver ‌el acto de imprudencia de una empresa de hacer ​de caja de resonancia de trascendidos de prensa. Es realmente insólito, inaceptable", dijo a una radio local Arturo Squella, presidente de Partido Republicano, fundado por Kast.

No es la primera vez que en el mayor productor mundial de cobre se nombra a una persona para dirigir más de una cartera, mientras cada ministerio se mantiene con su estructura separada.

"Si bien en Sonami (Sociedad Nacional de Minería) no compartimos la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro, dada la magnitud de temas prioritarios pendientes, esperamos ⁠que la definición de (...) Kast logre una conducción adecuada de esta cartera para avanzar en la agenda de desafíos que requiere un sector clave ​para el desarrollo del país", dijo la asociación que agrupa a las empresas del sector.

En un comunicado, agregó que se requiere agilizar y dar mayor certeza jurídica a la tramitación de proyectos, resguardando los estándares ambientales y de seguridad; y avanzar en medidas concretas para la pequeña y mediana minería, entre otros.

"Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía", dijo Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera, un grupo del sector.

"Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva ​que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría", agregó.

Andrés González, analista de la consultora Plusmining, dijo a Reuters que Mas podría poner el foco a temas como lograr una mayor apertura a la inversión privada en litio, mayor control financiero sobre las mineras estatales y una definición sobre la política nacional de fundiciones.

"La verdad es que el ministro Mas no tiene experiencia minera directa. Ahora bien, considerando su perfil empresarial y que será biministro de Economía y Minería, su foco probablemente estará en expeditar y reducir los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales para el desarrollo de proyectos, lo cual sabemos es prioritario para el nuevo gobierno", comentó.

Algunos ejecutivos consultados por Reuters lamentaron la frustrada llegada de Montt, quien tiene un mayor conocimiento del sector.

La industria del cobre en Chile está enfrentando desafíos importantes en medio de una baja en las leyes minerales de los yacimientos, lo que ha puesto presión a los costos, sumado al retraso en las inversiones debido a un complicado proceso de permisos.

(Reporte de Fabián Cambero, editado por Javier Leira)