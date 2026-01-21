Sector privado venezolano dice que flujo de divisas podría estabilizar mercado cambiario y precios

21 ene (Reuters) -

El presidente del principal gremio empresarial de Venezuela dijo que el sector acoge con satisfacción las medidas económicas anunciadas hasta la fecha por el gobierno encargado, incluyendo una nueva inyección de divisas financiada con ingresos petroleros, y señaló que esas acciones podrían ayudar a estabilizar el mercado cambiario y los precios.

Los venezolanos han sufrido un largo deterioro económico marcado por una elevada inflación y la devaluación del bolívar, la moneda local.

El salario mínimo mensual equivale a tan solo US$0,37, y aunque los trabajadores del sector público ganan unos US$120 con bonos, el monto se queda corto frente al costo de la canasta de productos básicos que ronda los US$500 al mes, según analistas.

Incluso, quienes trabajan en el sector privado, que paga salarios más altos, a menudo ganan sueldos denominados en bolívares en una economía que ha estado mayormente dolarizada durante años.

El suministro de US$, necesario para que las empresas importen materia prima, se redujo drásticamente a finales de 2025, cuando Estados Unidos tanqueros venezolanos, lo que afectó la principal fuente de ingresos del país y avivó la inflación.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo el que al país ya ingresaron US$300 millones por las ventas petroleras, los primeros fondos que llegan bajo el acuerdo de suministro de 50 millones de barriles anunciado por el mandatario estadounidense Donald Trump con Caracas, después de la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes.

“Celebramos que se estén tomando medidas tendientes a regularizar, a estabilizar el sistema cambiario (...) Cualquier brecha cambiaria (entre la tasa oficial y no oficial) va a afectar el sistema de precios”, dijo Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, el principal gremio empresarial del país, en una entrevista a última hora del martes.

“Los primeros interesados de que en Venezuela se estabilicen los precios somos los empresarios. Vamos a acompañar cualquier tipo de medida emprendida por el Gobierno que sea tendiente a estabilizar la economía”, agregó.

Capozzolo dijo que aunque el empresariado aún afronta problemas como la inflación, la presión tributaria y las limitaciones de financiamiento, la expectativa sobre el desempeño de la economía está comenzando a cambiar por el renovado impulso en la actividad petrolera y un posible incremento en las inversiones.

“Debemos admitir que en este momento la mirada hacia el horizonte económico, que se guía más que todo por percepciones y expectativas, ha cambiado. Está empezando a haber una percepción distinta de lo que puede ser nuestro desempeño económico”, agregó.

El Gobierno dijo que la economía 9% en 2025, sin ofrecer datos de la inflación. Firmas locales estimaron un crecimiento menor, del orden de 3%, y un índice de precios de más 400% el pasado año.

Con un mayor flujo de divisas petroleras, los venezolanos esperan que se dinamice al resto de la economía y se garanticen mejores salarios.

“Los venezolanos esperamos poder ganar bien (...) Que vengan inversionistas al país, porque no hay empleos buenos”, dijo Moisés Figueredo, un vigilante de 56 años mientras compraba alimentos en uno de los principales mercados de Caracas. “Espero que esto se mejore”. (Redacción Reuters. Editado por Javier Leira)