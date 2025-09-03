Sector servicios español crece a menor ritmo en agosto, según el PMI

MADRID, 3 sep (Reuters) - El crecimiento del sector servicios español se ralentizó en agosto, aunque mantuvo un ritmo sólido gracias a una fuerte demanda que permitió a las empresas subir los precios, según informó el miércoles S&P Global.

El índice PMI de servicios HCOB España bajó a 53,2 en agosto, desde los 55,1 de julio, pero superó los 51,9 y 51,3 de junio y mayo. Una lectura por encima del umbral de 50,0 indica crecimiento.

La expansión del sector se vio impulsada por un entorno de demanda positivo, en el que las empresas experimentaron un mayor volumen de ventas y un modesto aumento de los nuevos negocios de exportación. Algunas empresas atribuyeron el aumento de nuevos trabajos a la liberación de contratos previamente retrasados.

"El sector servicios sigue en buena forma", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank. "Gracias a las fuertes ventas y la demanda sostenida, las empresas se mostraron positivas y repercutieron estos costes a sus clientes a través de un aumento en el precio final", afirmó.

El sólido comportamiento del sector servicios, que representa casi la mitad del producto interior bruto del país, sugiere que la economía ha mantenido su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre.

Otra encuesta publicada esta semana mostró que el sector manufacturero creció en agosto al ritmo más rápido de los últimos 10 meses.

La economía española superó a otras grandes economías de la eurozona con un crecimiento del 0,7% en el segundo trimestre, según informó en julio el INE. El Gobierno prevé un crecimiento del 2,6% para todo el año. (Información de Inti Landauro; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)