Sector servicios español se acelera en septiembre gracias a los nuevos pedidos, según el PMI

MADRID, 3 oct (Reuters) - El crecimiento del sector servicios español se aceleró en septiembre, impulsado por el aumento más rápido de los nuevos pedidos desde enero y del volumen de nuevos negocios, según un estudio de S&P Global.

El índice PMI de actividad empresarial del sector servicios en España, desestacionalizado, subió a 54,3 puntos el mes pasado, frente a los 53,2 de agosto. Las lecturas del PMI superiores a 50 indican crecimiento, mientras que las inferiores indican contracción.

“La economía española está sorteando con destreza los desafíos globales, manteniendo una trayectoria de crecimiento. (...) Al analizar los sectores, se observa que el impulso de crecimiento en el sector manufacturero se moderó ligeramente, mientras que el sector servicios cobró impulso”, comentó Jonas Feldhusen, economista junior del Hamburg Commercial Bank.

Sin embargo, advirtió que “el único nubarrón en el horizonte sigue siendo una dinámica más débil de los pedidos procedentes de clientes del extranjero”.

En el frente de los costes, el aumento de los gastos salariales fue un factor clave que impulsó una fuerte subida de los costes de explotación. A pesar de ello, la confianza general en el sector servicios aumentó, con las empresas anticipando un crecimiento continuado y las expectativas subiendo a máximos de seis meses.

Estas perspectivas positivas han llevado a las empresas a aumentar sus plantillas, manteniendo el crecimiento del empleo, según la encuesta.

El sólido comportamiento del sector servicios español contrasta con el del sector manufacturero, que experimentó un menor impulso de crecimiento. La resistencia del sector servicios pone de relieve su papel fundamental en el apoyo a la recuperación económica de España en un contexto de incertidumbre mundial. (Información de Andrei Khalip; Edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)