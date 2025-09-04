Sector servicios estadounidense recupera velocidad en agosto; el empleo se muestra débil

WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - La actividad del sector servicios estadounidense repuntó en agosto, pero el empleo se mantuvo moderado a medida que se suavizan las condiciones del mercado laboral.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) anunció el jueves que su índice de gestores de compras (PMI) del sector no manufacturero aumentó a 52 unidades el mes pasado, desde el 50,1 de julio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza a 51.

Una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios, que representa más de dos tercios de la economía.

Los economistas han culpado a los aranceles punitivos impuestos por el presidente Donald Trump de erosionar un mercado laboral otrora resistente.

Los derechos de importación, que han elevado la tasa arancelaria media del país a un nivel no visto desde 1934, han avivado los temores de inflación, llevando a la Reserva Federal a pausar su ciclo de recorte de tasas de interés.

El índice ISM de empleo en el sector servicios apenas varió en agosto (46,5), lo que supone el tercer mes consecutivo de contracción. Aunque esta medida y el indicador de empleo en el sector manufacturero del ISM no han sido buenos predictores de las nóminas no agrícolas en el informe de empleo del gobierno, se alinearon con otros indicadores del mercado laboral que han sugerido una considerable pérdida de impulso.

El Gobierno informó el miércoles de que en julio hubo más parados que puestos vacantes por primera vez desde la pandemia del COVID-19.

Un sondeo de Reuters entre economistas prevé que el reporte laboral del viernes muestre probablemente que las nóminas no agrícolas aumentaron en 75.000 puestos de trabajo en agosto, tras subir en 73.000 en julio.

El aumento del empleo fue de una media de 35.000 puestos de trabajo al mes en los últimos tres meses, frente a los 123.000 del mismo periodo de 2024, según informó el Gobierno en agosto. Se prevé que la tasa de desempleo suba al 4,3% desde el 4,2% de julio.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, apuntó el mes pasado a un posible recorte de tasas en la reunión de política monetaria del 16 al 17 de septiembre, reconociendo los crecientes riesgos del mercado laboral, pero también añadió que la inflación seguía siendo una amenaza. El banco central estadounidense ha mantenido su tasa de referencia a un día en el 4,25%-4,5% desde diciembre.

Los nuevos pedidos del ISM subieron a 56 el mes pasado, frente al 50,3 de julio. Con la recuperación de la demanda, la inflación siguió siendo alta. El índice de precios pagados bajó al 69,2 desde el 69,9 de julio, su nivel más alto desde octubre de 2022.

La inflación de los servicios se ha calentado en los últimos meses, haciendo temer una aceleración generalizada.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)