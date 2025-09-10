Sector tecnológico lastra al STOXX 600 europeo pese al impulso de Inditex

Por Tristan Veyet y Johann M Cherian

10 sep (Reuters) - Las bolsas europeas cambiaron de rumbo y cerraron a la baja el miércoles, ya que el impulso del gigante español de la moda Inditex se vio contrarrestado por el retroceso de los valores tecnológicos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,05%, a 552,12 puntos.

* Inditex escaló un 6,4% después de que la empresa dijo que las ventas habían repuntado entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre tras meses de escasa demanda. Las ganancias ayudaron al índice de referencia español a subir un 1,25%, a un máximo de dos semanas, mientras que el subíndice minorista del STOXX 600 avanzó un 1,4%.

* El índice aeroespacial y de defensa europeo, que ganó un 1,44% hasta un máximo histórico, contribuyó también al avance del STOXX 600.

* La incertidumbre geopolítica aumentó después de que Polonia derribó aviones no tripulados que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania.

* Las ganancias generales se vieron frenadas por el sector tecnológico, que fue el de peor desempeño en la jornada, con una caída del 1,65%, rompiendo así una racha de cinco días de ganancias, la más larga en tres meses.

* Las acciones de viajes y ocio cayeron un 1,4%.

* El índice británico FTSE 100 y el alemán DAX cedieron un 0,2% y un 0,4%, respectivamente.

* El CAC 40 de Francia subió un 0,15% después de que el presidente Emmanuel Macron nombró el martes primer ministro al exministro de Defensa Sébastien Lecornu, el quinto en menos de dos años.

* Los últimos Gobiernos del país han tenido dificultades para unificar los planes para frenar el gasto fiscal impulsado por la deuda, y los inversores se preparan para el veredicto de Fitch sobre la calificación crediticia del país el viernes.

* S&P Global, por su parte, afirmó que el nombramiento de un nuevo primer ministro francés hará poco por resolver los problemas fiscales del país y el incierto entorno político.

* El jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, y los economistas prevén que no haya cambios en las tasas, pero la atención se centrará en la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)