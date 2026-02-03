Sectores productivos de Ecuador y Colombia protestan en frontera común; piden eliminar aranceles

QUITO (AP) — Transportistas, comerciantes y ciudadanos de Ecuador y Colombia se congregaron el martes para protestar sobre el Puente Internacional Rumichaca, en la frontera común, en demanda de que ambos gobiernos suspendan la imposición de aranceles que aseguran afecta al comercio bilateral.

Al grito unísono de “Los pueblos unidos jamás serán vencidos” y “Viva la frontera”, representantes del sector productivo de ambas naciones se encontraron en el puente que une a las dos naciones A su arribo, dirigentes de los gremios se abrazaron y ondearon la bandera tricolor —amarillo, azul y rojo— que comparten Colombia y Ecuador.

La imposición de aranceles mutuos “genera crisis, no dinamiza la economía”, dijo a la prensa Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, del lado ecuatoriano.

“Con esta marcha esperamos que los dos presidentes (Gustavo) Petro y (Daniel) Noboa inmediatamente deroguen esas medidas” y establezcan mesas técnicas para analizar la situación fronteriza. “No se debe mezclar, una cosa es el comercio y otra el cuidado de la frontera”, acotó Bastidas.

La crisis comercial se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación de su vecino en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares.

En respuesta, el gobierno colombiano impuso una medida equivalente para 20 productos, suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Colombia, además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%.

El sonido de las bocinas de los camiones que avanzaron en caravana por una carretera de la ciudad ecuatoriana de Tulcán también marcó la jornada de protesta.

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Ipiales, Edison Mena, declaró a la radio Frontera que cerca del 38% de la economía de esa ciudad “depende de la logística del transporte de carga internacional".

“Que los gobiernos vuelquen su mirada a la frontera, al Puente Internacional Rumichaca, a la economía de Ipiales y de Tulcán y sepan que estas decisiones de generar esta guerra comercial sólo afectan a sus propios pueblos, a sus propias economías”, reclamó.

Ninguno de los mandatarios estaba presente en el país durante la jornada. Petro está en Estados Unidos donde mantuvo un encuentro con el presidente Donald Trump y Noboa cumple su agenda en Emiratos Árabes Unidos.

Mientras los dirigentes gremiales se pronunciaban en una tarima, el paso por ese ingreso binacional permanecía parcialmente habilitado y con custodia policial de ambos países.

Autoridades colombianas han pedido a sus pares ecuatorianas entablar un diálogo para desescalar la tensión, pero hasta el momento sólo hubo un encuentro entre cancilleres que no logró frenar la entrada en vigor de las medidas arancelarias dos días atrás.

Colombia calificó a la tasa como una “agresión” y negó la falta de control en la frontera común.