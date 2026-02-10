Secuestran a senadora indígena en el suroeste colombiano
Donde no la suelte es un grito de guerra contra todos los indígenas, dijo Petro
"Donde no la suelte es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", afirmó el mandatario, durante un Consejo de Ministros que se adelanta en Montería, norte del país.
"Ojalá se resuelva rápido, si no han cruzado una línea roja y es volver a lo que hicieron los españoles hace cinco siglos y es intentar exterminar los pueblos a través de sus baluartes éticos, religiosos y espirituales", añadió el mandatario.
De acuerdo con su equipo de trabajo, la senadora habría sido retenida en el tramo Inzá - Totoró, en el departamento del Cauca, junto a su esquema de seguridad.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo desde sus redes sociales que "toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora". (ANSA)