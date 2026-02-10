Secuestran a senadora indígena en el suroeste colombiano

"Donde no la suelte es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", afirmó el mandatario, durante un Consejo de Ministros que se adelanta en Montería, norte del país.

"Ojalá se resuelva rápido, si no han cruzado una línea roja y es volver a lo que hicieron los españoles hace cinco siglos y es intentar exterminar los pueblos a través de sus baluartes éticos, religiosos y espirituales", añadió el mandatario.

De acuerdo con su equipo de trabajo, la senadora habría sido retenida en el tramo Inzá - Totoró, en el departamento del Cauca, junto a su esquema de seguridad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo desde sus redes sociales que "toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora". (ANSA)