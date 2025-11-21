LA NACION

Secuestro de estudiantes en una escuela católica de Nigeria

Un número sin determinar de estudiantes fueron raptados en una escuela católica del centro de Nigeria, dijo un funcionario local el viernes, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

Estos secuestros se producen en un momento de tensiones entre Nigeria y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenaza con intervenir militarmente en el país al denunciar una supuesta persecución contra la minoría cristiana.

El secretario del gobierno del estado de Níger, en el centro de Nigeria, informó del "secuestro de alumnos de la escuela St. Mary en la zona de Agwara". "El número exacto de estudiantes raptados todavía está por confirmar", dijo Abubakar Usman.

