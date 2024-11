¡Seda Ibérica galardonada con el Certificado de Mejor Empresa para Trabajar!

PAÇO DE ARCOS, Portugal--(BUSINESS WIRE)--nov. 19, 2024--

Seda Iberica anuncia que ha obtenido la certificación de Mejor Empresa para Trabajar al primer intento.

Esta prestigiosa certificación otorgada por la autoridad global en cultura laboral en el local, reconoce el éxito de Seda en la construcción de un lugar de trabajo inclusivo que proporciona altos niveles de colaboración en equipo, innovación y desempeño financiero.

Al anunciar la noticia, el director general de Seda Iberica, Anselmo Vilardebo, afirmó: “Estamos muy orgullosos de este fantástico resultado. Dado que el 71 % de nuestros colegas consideran a Seda como un excelente lugar para trabajar, esto confirma la cálidad del trabajo de nuestro equipo directivo y muestra cómo vivimos según la misión, los valores y el espíritu de Seda”.

La encuesta confidencial realizada a todos los empleados de Seda Iberica obtuvo una puntuación muy alta en Seguridad, Diversidad e Inclusión, Sentido de Comunidad y Sentido de Valor, con un 86% de los dos encuestados afirmando “Cuando veo lo que hemos logrado, siento orgullo” y un 91% está de acuerdo "Me siento bien acerca de cómo contribuimos a la comunidad".

La directora de Recursos Humanos de Seda Iberica, DanielaFernandes, comenta: “Esta certificación GPTW es un logro colectivo fantástico que refleja la firme creencia de todos nuestros colegas en nuestras fortalezas y la determinación de mejorar juntos”.

El director de Recursos Humanos del Grupo Seda, Giovanni De Liso, explicó: "Este importante marco confirma la capacidad de Seda para envolver todo su peso en la excelencia continua, con el 78% de los miembros del equipo optando por participar y brindarnos una mayor conciencia de nuestras fortalezas y áreas de crecimiento. ".

El director general del Grupo Seda, Antonio D’Amato, comentó: “Nuestras personas son nuestro activo más preciado. Por eso, estamos muy satisfechos con esta nueva confirmación de que nos sentimos valorados y apoyados para dar lo mejor de nosotros. Al ofrecer innovaciones científicas, tecnológicas y de diseño que cambian paradigmas, marcamos una diferencia significativa para nuestros clientes, nuestras comunidades y el planeta”.

El COO de Seda, Gianfranco D’Amato, añadió: “Estamos muy contentos con este nuevo logro, la tercera certificación de Mejor Empresa para Trabajar para el Grupo Seda en 2024. Se trata de otro resultado de puntuación alta en el primer intento, tras la primera certificación de Seda UK y la recertificación de Seda Norte America. Esperamos extender aún más la iniciativa al resto del Grupo”.

Seda Iberica forma parte del grupo Seda, un grupo internacional líder en embalajes para alimentación y servicios de alimentación que envuelve y aporta soluciones únicas e innovadoras de embalaje sostenible. El Grupo Seda tiene su sede en Italia y plataformas de producción en Italia, Alemania, Portugal, el Reino Unido y América del Norte.

Puedes leer el informe de certificación de Melhor Empresa para Trabajar la Seda Ibérica en Seda International Packaging Group | Great Place To Work® Portugal

Descubra mas sobre Seda en www.sedagroup.com

