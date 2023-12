DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — En la sede de la cumbre climática de Naciones Unidas COP28 en Dubái, las cámaras de seguridad parecen estar por todos lados. Y eso preocupa a algunos.

Se desconoce cómo los Emiratos Árabes Unidos, una federación autócrata integrada por siete emiratos, utiliza las imágenes que recolecta de su extensa red. Sin embargo, el país ya implementó el reconocimiento facial en las zonas de migración del Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor actividad de viajes internacionales.

Las cámaras de vigilancia forman parte de la vida moderna cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, los expertos creen que los EAU tienen una de las mayores concentraciones per cápita de este tipo de cámaras a nivel mundial, lo que les permite a las autoridades rastrear a un visitante a lo largo de su viaje a un país sin las protecciones a las libertades civiles que otorgan las naciones de Occidente.

“Simplemente asumimos que alguien nos observa, que alguien nos escucha, en todos los momentos de esta conferencia”, dijo Joey Shea, investigadora de Human Rights Watch enfocada en los emiratos. Ella y otros activistas trabajan bajo la hipótesis de que es imposible tener una conversación privada mientras asisten a la COP28.

Las cámaras pertenecen a una compañía emiratí que ha enfrentado acusaciones de espionaje por sus vínculos con una app para celulares que ha sido identificada como spyware. La empresa también ha enfrentado señalamientos de que pudo haber recolectado de forma secreta material genético de estadounidenses para el gobierno de China.

La compañía, Presight, es una escisión de la empresa G42 de Abu Dabi, bajo supervisión del influyente asesor de seguridad nacional del país. Más de 12.000 cámaras de la compañía vigilan los casi 4,5 kilómetros cuadrados (1,7 millas cuadradas) de la Expo City Dubai, incluidas cámaras que cuentan con logotipos tanto de G42 como de Presight ubicadas sobre las varias entradas al centro de prensa de la cumbre.

G42, también conocida como Group 42, y Presight no han dado respuesta a una solicitud de comentarios.

En respuesta a preguntas de The Associated Press, el comité emiratí responsable de organizar la COP28 señaló que un acuerdo de seguridad entre la rama climática de la ONU y el gobierno de EAU indica que sólo el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas tenga acceso a los datos de las cámaras de vigilancia de la Zona Azul, una enorme área en que negocian los delegados, se llevan a cabo reuniones menores entre organizaciones no gubernamentales y donde trabajan los periodistas.

“La seguridad de todos los participantes, incluidos los representantes de la prensa, es de primordial importancia para todos nosotros”, subrayó el comité en un comunicado. “Cualquier insinuación o acusación de violaciones a la privacidad o uso indebido de información personal es infundada”.

Las imágenes de la Zona Verde de la cumbre, que está abierta en buena medida al público en general, junto con las del resto de la ciudad Estado, continúan por completo en manos de los servicios de seguridad emiratíes.

Presight, que recientemente realizó una oferta pública inicial en el mercado bursátil de Abu Dabi, llegó a un acuerdo por 52 millones de dólares con Dubái Expo 2020 para la instalación de equipo de vigilancia en el lugar antes de organizar la feria mundial, según documentos de la empresa. El material publicitario de Presight afirma que el sistema de la compañía “rastreó y siguió con facilidad a millones de personas y vehículos”, durante dicho evento, habiendo “identificado y evitado miles de incidentes”.

Hubo “cero casos de agresión física o ataques contra cualquier visitante: 100% seguro”, afirmó Presight.

En la COP28, un periodista de la AP contó al menos seis cámaras en el centro de prensa con los logotipos de G42 y Presight, algunas de las cuales apuntaban hacia los lugares de trabajo. Otras se encontraban a lo largo de la ruta en donde el sábado se llevó a cabo una protesta con alrededor de 500 manifestantes.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.