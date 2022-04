SEE lanza su marca de paquetes digitales prismiq™

Charlotte, carolina del norte--(business wire)--abr. 28, 2022--

Sealed air (nyse: see) anunció hoy la presentación de prismiq™, una marca de paquetes digitales con una cartera de soluciones para servicios de diseño, impresiones digitales y envases inteligentes.

“El futuro de los paquetes y los gráficos digitales ha llegado. prismiq™, con el valor que le aporta nuestra tecnología de impresiones digitales de última generación, está creando un producto revolucionario para nuestros clientes al permitir una automatización sin contacto, tanto en nuestras instalaciones como en las operaciones de nuestros clientes, además de hacer realidad la sostenibilidad de los paquetes”, afirmó Ted Doheny, presidente y director ejecutivo de SEE.

Creamos valor para nuestros clientes a través de los paquetes digitales

La marca prismiq™ ofrece tres categorías de soluciones:

“Con su teléfono inteligente, prismiq™ le permitirá ver dentro del paquete. A través del marcado SEE ™, pueden transmitirse varias firmas de datos a su teléfono (QR, códigos de barras, RFID, códigos de reciclado, marcas de fecha y hora, etc.) para mejorar la experiencia humana”, agregó Sergio Pupkin, director de crecimiento y estrategia de SEE.

Paquetes inteligentes:prismiq™ elimina los residuos y los envoltorios adicionales, además de mejorar la interacción entre productos y clientes. La plataforma SEE basada en la nube y de extremo a extremo genera ID digitales específicas de cada paquete que recopilan y gestionan datos en toda la cadena de valor.

Servicios de diseño: SEE diseña paquetes para dueños de marcas pensados para un mundo conectado. Nuestro equipo de casi 200 especialistas en diseño trabaja junto con clientes de todo el mundo para crear gráficos personalizados, diseñar nuevos conceptos y realizar pruebas de rendimiento.

Impresiones digitales: Los sistemas de SEE pueden ejecutar varios diseños en un solo pedido, imprimir códigos serializados/digitalizados e imágenes específicas de cada paquete, para que los clientes tengan cantidades de pedidos flexibles y plazos de entrega más rápidos.

El audaz enfoque de paquetes digitales de SEE: un mundo de posibilidades

“prismiq™ ofrece un enfoque integrado y centralizado para que los paquetes sean brillantes. estamos integrando funcionalidades de impresiones digitales dentro de nuestras operaciones de fabricación y las operaciones de nuestros clientes para que los paquetes cobren vida en los hogares de los clientes”, señaló Carrie Giaimo, directora ejecutiva de diseño y paquetes inteligentes de SEE.

SEE ha invertido aproximadamente 100 millones de dólares en transformación digital, incluido su desarrollo más reciente: prismiq™5540 (el sistema de impresiones digitales más grande, rápido y flexible del mundo). Este sistema es el primero de su tipo, con funcionalidades de red amplia, alta velocidad, impresiones a todo color (incluidas tintas metálicas e invisibles) y digitales de ambos lados en materiales flexibles y retráctiles.

Acerca de see

Sealed air (nyse: see) hace negocios para proteger, y su objetivo es resolver desafíos críticos en el ámbito de los paquetes y dejar el mundo mejor respecto de cómo lo encontró. nuestros sistemas de soluciones de paquetes ayudan a promover una cadena de suministro de alimentos global más resiliente y con menos desechos, fomenta el comercio electrónico y protege los bienes en transporte en todo el mundo.

Entre nuestras marcas reconocidas a nivel global se encuentran la marca de paquetes de alimentos CRYOVAC ®, la marca de paquetes de protección SEALED AIR ®, la marca de sistemas automatizados AUTOBAG ®, la marca de paquetes BUBBLE WRAP ® y las soluciones SEE™ Touchless Automation™.

El modelo de operaciones de SEE, junto con nuestra experiencia líder en la industria en materiales, ingeniería y tecnología, crean valor con soluciones de paquetes más sostenibles, automatizadas y conectadas digitalmente.

Lideramos la industria de paquetes en cuanto a la creación de un futuro más ambiental, social y económicamente sostenible, y nos hemos comprometido a diseñar o mejorar el 100 % de nuestros materiales de paquetes para que sean reciclables o reutilizables para 2025, con una meta más audaz de alcanzar cero emisiones de carbono en nuestras operaciones globales para 2040. Nuestro Informe de impacto global pone de manifiesto la forma en que estamos modelando el futuro de la industria de los paquetes. También nos comprometemos a contar con una fuerza laboral diversa y de fomentar una cultura inclusiva a través de nuestra Meta de diversidad, igualdad e inclusión 2025.

SEE generó 5500 millones de dólares en ventas en 2021, y tiene aproximadamente 16.500 empleados que prestan servicios a clientes en 114 países y territorios. Más información en sealedair.com.

