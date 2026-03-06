Sefcovic dice que eeuu ha garantizado que respetará el acuerdo comercial con la ue

Por Nivedita Balu y Promit Mukherjee

TORONTO, 6 mar (Reuters) - El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, dijo el jueves que cree que ‌Estados Unidos respetará los términos ‌del ⁠acuerdo comercial firmado con la UE el año pasado, tras recibir garantías de sus homólogos estadounidenses.

"Creo que Estados Unidos respetará el acuerdo porque así me lo han asegurado mis socios estadounidenses", ​dijo.

El decreto ⁠del presidente ⁠Donald Trump del mes pasado, después de que la Corte Suprema anulara la mayoría de sus aranceles globales, ​impuso un arancel del 10% a las importaciones. Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ‌Scott Bessent, dijo el miércoles que es probable que esos tipos ​aumenten hasta el 15% esta semana.

Trump y ​la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerraron un acuerdo en el campo de golf de Trump en Turnberry, Escocia, el pasado mes de julio, por el que se establecía un arancel general del 15% para la mayoría de las exportaciones de la UE.

Sin embargo, a diferencia de los términos arancelarios del acuerdo comercial entre ​la UE y Estados Unidos, el nuevo recargo se aplica además del tipo de nación más favorecida, lo que significa que algunas exportaciones de la UE ⁠podrían enfrentarse a aranceles más elevados que antes.

Las declaraciones de Sefcovic se produjeron en Toronto, Canadá, donde firmó un acuerdo con el ‌ministro de Comercio de Canadá, Maninder Sidhu, para ampliar los lazos comerciales y flexibilizar las normas comerciales en virtud de su pacto actual, en un momento en que los países de todo el mundo se esfuerzan por aumentar el comercio fuera de Estados Unidos.

El acuerdo estableció nuevas normas para la resolución de disputas en materia de inversiones y también inició conversaciones sobre un acuerdo comercial digital que apoyaría el intercambio de datos, los servicios digitales, la cooperación en ‌materia de ciberseguridad y las tecnologías emergentes.

Tanto Canadá como Europa buscan diversificarse y alejarse de Estados Unidos. Estados ⁠Unidos es el mayor socio comercial de Canadá y consume casi el 70% de sus exportaciones, lo ‌que lo hace especialmente vulnerable a los cambios en la política comercial estadounidense.

Los acuerdos tienen ⁠por objeto modernizar y reforzar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), un acuerdo ⁠de libre comercio firmado en 2017 que facilita a las empresas de ambas regiones el acceso para hacer negocios y exportar bienes y servicios.

El primer ministro, Mark Carney, se ha fijado el objetivo de duplicar el comercio de Canadá fuera de Estados Unidos en una década.

"No se trata sólo de un objetivo económico, sino de ‌una estrategia para reducir la vulnerabilidad, proteger a los trabajadores ​canadienses de las crisis que escapan a nuestro control y fomentar la resiliencia a largo plazo. Y Europa es un socio importante para alcanzar este ambicioso objetivo", dijo Sidhu.

Las negociaciones sobre comercio digital, que serán el primer acuerdo de este tipo para Canadá, concluirán este año, dijo. (Información de ‌Nivedita Balu y Promit Mukherjee; edición de Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)