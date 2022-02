SEGA of America y Paramount Pictures Se Asocian con JAKKS Pacific y Disguise para Presentar Nuevos Juguetes y Disfraces de Sonic the Hedgehog 2

SANTA M√ďNICA, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 23, 2022--

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) y Disguise, Inc. anunciaron hoy el lanzamiento de una nueva l√≠nea de juguetes y disfraces en la primavera de 2022 para celebrar el largometraje de Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog2. La nueva l√≠nea de productos de JAKKS incluir√° figuras de acci√≥n, juegos, veh√≠culos, peluches y otros art√≠culos coleccionables justo a tiempo para el estreno internacional de la pel√≠cula. Disguise, la divisi√≥n de disfraces de JAKKS Pacific, tambi√©n dise√Īar√° y fabricar√° disfraces y accesorios inspirados en los personajes de Sonic the Hedgehog 2, que estar√°n disponibles para los fan√°ticos este oto√Īo.

‚ÄúJAKKS Pacific se enorgullece de celebrar el lanzamiento de la nueva pel√≠cula Sonic the Hedgehog 2 con una l√≠nea completamente nueva de recuerdos que conmemoran la pr√≥xima gran aventura de Blue Blur‚ÄĚ, indic√≥ Craig Drobis, vicepresidente s√©nior de Comercializaci√≥n de JAKKS Pacific, Inc. ‚ÄúCon nuevas oleadas de figuras de acci√≥n coleccionables, nuevos juegos geniales, varios tama√Īos de juguetes de peluche y un nuevo Sonic Speed ‚Äč‚ÄčRC controlado por radio, hay algo para cada fan√°tico y coleccionista de Sonic‚ÄĚ.

‚ÄúHemos visto una gran respuesta de los fan√°ticos a los productos de Sonic the Hedgehog creados por JAKKS Pacific y estamos encantados de seguir trabajando con ellos para celebrar Sonic the Hedgehog 2‚ÄĚ, se√Īal√≥ Alex Gomez, director de Licencias y Asociaciones para Sonic the Hedgehog. ‚ÄúEsperamos que los fan√°ticos de Blue Blur vean la colecci√≥n como un testimonio de nuestro aprecio y creen experiencias Sonic memorables con los productos en los a√Īos venideros‚ÄĚ.

A través de la colaboración, Sonic y JAKKS lanzarán los siguientes nuevos artículos de comercialización:

JAKKS Pacific, Inc. es un dise√Īador, fabricante y comerciante l√≠der de juguetes y productos de consumo que se venden en todo el mundo, con sede central en Santa M√≥nica, California. JAKKS Pacific administra una amplia cartera de marcas y productos con licencia propiedad intelectual, con los m√°s vendidos, como figuras de acci√≥n, peluches y juegos de Sonic the Hedgehog. Todos los productos est√°n disponibles en l√≠nea o en tiendas minoristas en todo el pa√≠s.

Propiedad de JAKKS Pacific, Inc., Disguise es l√≠der mundial en dise√Īo y desarrollo de disfraces y accesorios innovadores y de vanguardia con distribuci√≥n en todo el mundo. Con una dedicaci√≥n a la calidad y los detalles, Disguise contin√ļa siendo due√Īo del espacio de disfraces con licencia con l√≠neas adicionales que se lanzan cada a√Īo. Sonic the Hedgehog 2 trae un emocionante elenco de personajes a la mesa, lo que lo convierte en una excelente opci√≥n para los productos de disfraces.

JAKKS Pacific, Inc. es un dise√Īador, fabricante y comerciante l√≠der de juguetes y productos de consumo que se venden en todo el mundo, con sede central en Santa M√≥nica, California. Las marcas patentadas populares de JAKKS Pacific incluyen las siguientes: Fly Wheels ¬ģ, Perfectly Cute ¬ģ, ReDo Skateboard Co. ¬ģ, X Power Dozer ¬ģ, Disguise ¬ģ, Weee-Do‚ĄĘ y una amplia gama de productos inspirados en el entretenimiento con propiedades con licencia de primer nivel. Mediante JAKKS Cares, el compromiso de la empresa con la filantrop√≠a, JAKKS ayuda a crear un impacto positivo en las vidas de los ni√Īos. Vis√≠tenos en www.jakks.com y s√≠ganos en Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) y Facebook (JAKKS Pacific).

©2022 JAKKS Pacific, Inc. Todos los derechos reservados.

Desde 1987, Disguise ha sido l√≠der en la industria del vestuario creando disfraces y accesorios innovadores y que marcan tendencia. Con sede en San Diego, Disguise produce disfraces y accesorios bajo muchas de las principales marcas con licencia del mundo, as√≠ como sus propias marcas patentadas para los minoristas m√°s grandes del pa√≠s, incluidas tiendas especializadas, para fiestas y temporales. Disguise dise√Īa y fabrica millones de disfraces para los EE. UU. y otros mercados internacionales cada a√Īo, lo que produce sonrisas y crea recuerdos para ni√Īos y adultos por igual. Para ver la extensa colecci√≥n de Disguise, visite www.disguise.com y s√≠ganos en Instagram (@disguise.costumes), Twitter (@DisguiseInc) y Facebook (Disguise Costumes).

Disguise es una marca comercial de Disguise, Inc.

SEGA of America, Inc. es la rama estadounidense de SEGA CORPORATION, con sede en Tokio, Jap√≥n, l√≠der mundial en entretenimiento interactivo tanto dentro como fuera del hogar. La compa√Ī√≠a desarrolla, publica y distribuye productos de software de entretenimiento interactivo para una variedad de plataformas de hardware que incluyen PC, dispositivos inal√°mbricos y aquellos fabricados por Nintendo, Microsoft y Sony Interactive Entertainment Inc. El sitio web de SEGA of America se encuentra en www.sega.com.

Paramount Pictures Corporation (PPC), productora y distribuidora mundial de entretenimiento filmado, es una unidad de ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), empresa de contenido líder con marcas destacadas y respetadas de cine, televisión y entretenimiento digital. Paramount controla una colección de algunas de las marcas más poderosas en entretenimiento filmado, incluidas Paramount Pictures, Paramount Animation y Paramount Players. Las operaciones de PPC también incluyen Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. y Paramount Studio Group.

© 2022-2023 Paramount Pictures Corporation y Sega of America, Inc. Todos los derechos reservados.

