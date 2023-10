Un seguidor del Sevilla fue identificado y expulsado del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado por "comportamientos racistas y xenófobos" contra el delantero brasileño Vinicius durante el partido de Liga española contra el Real Madrid (1-1), anunció el club andaluz.

El Sevilla explicó que había denunciado inmediatamente a este individuo ante las autoridades y condenó "todo comportamiento racista y xenófobo, incluso si es aislado, como en este caso".

También dijo que quiere colaborar con la justicia "para erradicar estas actitudes, que no representan a los aficionados de un club como el Sevilla".

En imágenes publicadas por la prensa española se ve a un hombre hacer gestos de mono en dirección a Vinicius Junior, víctima de ataques racistas en varios partidos de la temporada anterior.

"Felicitaciones al Sevilla por este posicionamiento rápido y esta sanción en un nuevo episodio triste para el fútbol español", dijo en redes sociales el delantero brasileño, que celebró que "la cara del racista hoy quede fijada en las webs de internet".

"Desgraciadamente he tenido acceso a un video de otro acto racista, esta vez realizado por un niño. Me entristece que no haya persona que lo eduque", escribió en este mensaje.

El brasileño también ironizó que se trata del "episodio aislado número 19" desde su llegada a Madrid en 2018.

Vinicius, rostro a su pesar de la lucha contra el racismo en el fútbol español, pidió a las autoridades "pongan de su parte y cambien la ley" ante estos actos.

"Estas personas deben ser castigadas penalmente (...) Sería un gran primer paso para preparar la Copa del Mundo 2030" que se organizará conjuntamente en España, Marruecos y Portugal, dijo.

"Estoy allí para ayudar", agregó.

Vinicius declaró ante la justicia el pasado 5 de octubre en una investigación por los insultos racistas que recibió en Valencia el 21 de mayo.

