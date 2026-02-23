Seguimiento a pareja sentimental de capo mexicano "El Mencho" llevó a su captura

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El seguimiento que las fuerzas especiales de seguridad mexicanas hicieron a una pareja sentimental del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", llevó a su captura y muerte durante el fin de semana en el occidente del país, dijo el lunes el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla.

Trevilla dio detalles de la operación antidroga, una de las más importantes de los últimos años, en la rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que México está en paz y sin bloqueos de carreteras, tras la quema de vehículos y edificios en varias partes del país en la víspera en aparente represalia por el fallecimiento del narco.

En la misma rueda de prensa, el secretario de Seguridad de México, Omar García, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques en el estado de Jalisco, donde se produjo la detención de "El Mencho", líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, un funcionario de la Fiscalía estatal y un custodio también murieron, así como 30 presuntos miembros del crimen organizado, añadió.

Asimismo, 70 personas fueron detenidas en siete estados de los 32 estados del país, donde llegó a haber unos 250 bloqueos de carreteras.

Oseguera, de 59 años y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$15 millones, murió el domingo bajo custodia de las fuerzas del orden mexicanas tras resultar herido en un operativo militar en Tapalpa, en Jalisco, en la costa del Pacífico.

Trevillo dijo que el intercambio de información con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos fue extremadamente importante para el éxito de la operación y reveló que el seguimiento de la pareja sentimental del líder del grupo criminal permitió su ubicación en un domicilio el viernes.

Respecto al desarrollo de la operación, dijo que fue "un ataque muy violento" y que los delincuentes usaron "gran cantidad de armamento" e incluso disponían de lanzacohetes que no llegaron utilizar contra las fuerzas de seguridad porque estas se lo impidieron.

A consecuencia de la situación de inseguridad posterior a la operación, varios bancos como las unidades de BBVA y Santander en México, y Banamex, del minorista de Citigroup, anunciaron que sus sucursales ubicadas en Jalisco.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la capital, informó en un comunicado que la asistencia a las actividades presenciales será voluntaria a partir de este lunes para sus estudiantes. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Ana Isabel Martínez y Lizbeth Díaz Editado por Javier Leira)