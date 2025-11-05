Seguimiento salarial del BCE prevé una caída y un repunte de los ingresos
FRÁNCFORT, 5 nov (Reuters) -
El crecimiento salarial de la zona euro se ralentizará hasta 2026, para luego volver a subir a niveles todavía modestos, según mostraron el miércoles los datos de seguimiento salarial del Banco Central Europeo, lo que respalda su previsión de presiones moderadas sobre los precios de consumo.
El seguimiento de los salarios, que abarca los convenios colectivos activos, indica un crecimiento de los salarios negociados del 3,2% este año, que descenderá al 1,8% en el primer semestre de 2026, para aumentar al 2,2% en el tercer trimestre, según el BCE.
(Información de Balazs Koranyi; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)
