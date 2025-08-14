Seguir ganando títulos, la motivación de Thomas Müller en la MLS

El exinternacional alemán Thomas Müller dijo este jueves que su motivación en el Vancouver Whitecaps de la MLS, al que se unió la semana pasada tras casi dos décadas en el Bayern de Múnich, es seguir ganando títulos.

"No se trata de ganar títulos en el pasado", afirmó el delantero alemán, campeón mundial en Brasil 2014, en su presentación oficial con los Whitecaps. "Se trata de ganar títulos en el futuro. Eso es lo que me motiva".

Müller, de 35 años, aseguró que su traslado a Norteamérica no significa que haya disminuido su apetito por las conquistas deportivas.

"Siempre he sido competitivo durante toda mi vida, y mi pasión es jugar, jugar al fútbol", declaró. "Y mi cuerpo, incluso en esta etapa de mi carrera, se siente demasiado bien como para retirarme".

"Sé que un jugador con mi trayectoria que llega a Vancouver está generando mucha expectación", añadió Müller. "Y queremos seguir en esa tendencia el mayor tiempo posible".

Müller cerró el mes pasado su exitosa trayectoria en el Bayern de Múnich, al que llegó con 11 años a sus categorías juveniles y debutó en primera división en 2008 tras pasar un año en el segundo equipo del gigante bávaro.

Con el Bayern ganó 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, el director deportivo de Vancouver, Axel Schuster, calificó la llegada del alemán como "el mejor día" desde que se unió al club.

"Es un gran momento y un buen momento para ser aficionado de los Vancouver Whitecaps", añadió Schuster.

Los Whitecaps ocupan el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, cuatro puntos por detrás de San Diego y uno por delante de Minnesota.

Müller dijo que esperaba debutar en Vancouver el domingo, cuando éste reciba al Houston Dynamo FC, aunque el entrenador Jesper Sorensen no confirmó si lo hará.