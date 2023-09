Las vegas--(business wire)--sep. 6, 2023--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy los resultados de la encuesta sobre el sentimiento de los compradores de Censuswide, "Organizations Want More Control Over Their IT Roadmap" ("Las organizaciones quieren más control sobre su hoja de ruta informática"), en la que se examinan los retos a los que se enfrentan los líderes de IT en torno al soporte de la planificación de los recursos empresariales (ERP) y bases de datos, la gestión de las relaciones con los proveedores y el modelo de soporte y servicios de IT. La investigación, patrocinada por Rimini Street, se realizó entre una muestra de más de 600 encuestados estadounidenses, formada por CIO y CTO de empresas con más de $250 millones de ingresos.

Los resultados de la encuesta muestran que los responsables de IT están muy preocupados por verse obligados a adoptar modelos de suscripción que pueden ofrecer poco o ningún retorno de la inversión. En consecuencia, están realizando la transición a un nuevo modelo de ERP que les ayude a optimizar sus inversiones actuales y apoye la innovación en los límites de las aplicaciones de ERP y las bases de datos.

“Esta encuesta refuerza que la "agilidad" y la "capacidad de elección" son imprescindibles en las guías estratégicas de los CIO y CTO de hoy en día. Mediante la optimización de los sistemas de transacciones de misión crítica y el cambio de la inversión para impulsar la innovación en los extremos, pueden mejorar las capacidades de IT, al mismo tiempo que la elección de lo que es mejor para el negocio y su presupuesto", declaró David Rowe, vicepresidente ejecutivo de transformación global y director de producto. "Es posible que el sector tecnológico sea la única industria en la que los proveedores dictan cuándo los clientes realizan actualizaciones y compran nuevos productos. Pero los líderes de IT están empezando a tomar un nuevo camino y a adoptar un enfoque que les ayuda a mantener el control de su hoja de ruta de IT, lo que les permite innovar a su propio ritmo y tomar decisiones de software basadas en las necesidades del negocio, no en la presión de los proveedores".

Los datos muestran que los responsables de IT se rebelan contra el statu quo de las suscripciones

Entre los principales resultados se incluyen los siguientes:

Avanzar con un nuevo modelo de ERP

La investigación muestra que los CIO y los CTO se mostraron unánimes en su compromiso con la transición de su empresa a un nuevo modelo de ERP centrado en maximizar su inversión actual e impulsar la innovación en los extremos de las aplicaciones y bases de datos de ERP. También conocido como "ERP componible", este modelo permite a las empresas mantener algunas aplicaciones ERP básicas seleccionadas de un proveedor e integrarlas con aplicaciones modernas y más adecuadas de otros proveedores. Además de una combinación de plataformas, este enfoque también puede ofrecer una combinación de modelos de licencia (perpetua, suscripción, código abierto) e implementación (local, en la nube).

Para llevar a cabo esta transición, los responsables de IT se plantean varias fases a la vez: optimizar su entorno actual, evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de las organizaciones y su entorno y transformarse para satisfacer las necesidades futuras:

Los encuestados reconocen que esta transición no requiere una revisión completa de sus sistemas de ERP. Más de la mitad (57 %) de los CIO y CTO creen que la transformación digital no requiere necesariamente un enfoque de "arrancar y reemplazar" las aplicaciones de ERP principales. Esto es especialmente cierto en los sectores sanitario (75 %), de fabricación (64 %), bancario (62 %) y de IT (63 %).

A la hora de plantearse el cambio a un nuevo modelo de ERP/base de datos, los CIO y CTO priorizaron los siguientes aspectos:

Los responsables de IT se están dando cuenta de que tienen una alternativa al modelo de licencias por suscripción. Estos líderes se están pasando a un nuevo modelo de ERP y bases de datos que optimiza los costos operativos mediante soluciones en la nube allí donde tiene sentido, conserva las aplicaciones empresariales básicas allí donde "arrancar y sustituir" no añade valor y centra las nuevas inversiones en productos y servicios que se alinean con las estrategias empresariales de crecimiento e innovación.

Puede acceder al informe completo de la encuesta, "Organizations Want More Control Over Their IT Roadmap" aquí.

