Segunda manga del bobsleigh a 4 queda interrumpida tras un accidente

Un equipo austríaco volcó el sábado durante la prueba olímpica de bob a cuatro, deslizándose durante unos treinta segundos sobre el hielo, y la segunda manga de esta competición del bobsleigh quedó interrumpida en Cortina d'Ampezzo.

El bob pilotado por Jakob Mandlbauer volcó a gran velocidad a la salida de una curva y se deslizó de costado durante unos treinta segundos, antes de volver a partir marcha atrás cerca de la línea de meta, en una zona de subida, y acabar deteniéndose un poco más abajo.

Según las imágenes de televisión, tres de los cuatro integrantes del bob salieron ilesos con la ayuda de una docena de personas, pero un cuarto fue atendido en la pista antes de ser evacuado en camilla, sin que por el momento se conozca su identidad.

La prueba fue interrumpida antes de reanudarse unos quince minutos más tarde.

Vigésimo en la primera manga, el equipo austriaco había tomado la salida en quinta posición en la segunda de las cuatro mangas.

El largo deslizamiento de su bob dejó profundas marcas en la pista olímpica de Cortina.