Segundo día de conversaciones entre China y EE.UU. en Madrid sobre comercio y TikTok

Por David Lawder y Corina Pons

MADRID, 15 sep (Reuters) -

Las delegaciones de Estados Unidos y China continuarán sus conversaciones en Madrid el lunes por segundo día consecutivo sobre las tensiones comerciales y el inminente plazo para que China se desprenda de la aplicación de vídeos cortos TikTok.

La última ronda de negociaciones, la cuarta en cuatro meses, tuvo lugar en el barroco Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y concluyó el domingo tras seis horas sin que se vislumbrara ningún avance.

Las conversaciones se centraron en TikTok, los aranceles y la economía, dijo un responsable del Gobierno estadounidense, que no ofreció más detalles.

Las delegaciones encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, llevan reuniéndose en ciudades europeas desde mayo para tratar de resolver las diferencias que llevaron al presidente Donald Trump a elevar los aranceles a las importaciones chinas y desencadenaron medidas de represalia, como la imposición por parte de China de aranceles igualmente elevados a la importación de productos estadounidenses y la paralización del flujo de tierras raras a Estados Unidos.

Las delegaciones se reunieron por última vez en Estocolmo en julio, donde acordaron prorrogar 90 días una tregua comercial que reducía drásticamente los aranceles de represalia de tres dígitos de ambas partes y reanudaba las exportaciones de tierras raras de China a Estados Unidos.

Los expertos tenían pocas expectativas de un avance significativo en Madrid, con el resultado más probable visto como una nueva extensión de un plazo para el propietario chino de TikTok, ByteDance, para desprenderse de sus operaciones en Estados Unidos antes del 17 de septiembre o enfrentarse a un cierre de Estados Unidos.

"No espero nada sustantivo entre Estados Unidos y China a menos y hasta que haya una reunión uno a uno entre Trump y Xi.

“Establecer eso es realmente de lo que se tratan estas conversaciones”, dijo William Reinsch, asesor principal de comercio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación en Washington.

Trump ha expresado repetidamente su interés en una reunión con Xi, pero Reinsch dijo que los chinos no aceptarían una reunión entre Trump y Xi hasta que conozcan el resultado y están presionando para una mayor flexibilización de los controles de exportación de Estados Unidos sobre chips y otros productos de alta tecnología.

“Esta reunión es una oportunidad para medir las posiciones de cada uno y aprender más sobre las líneas rojas de cada lado”, dijo Reinsch.

La embajada de China en Madrid notificó a los periodistas la posible celebración de una conferencia de prensa final el lunes por la tarde, lo que indica que las conversaciones podrían concluir rápidamente. Algunas discusiones anteriores sobre asuntos más complicados, como las conversaciones en Londres sobre los envíos de tierras raras, se prolongaron hasta un tercer día.

Bessent tenía previsto estar en Londres el martes para reunirse con la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, antes de la visita de Estado de Trump al rey Carlos, que comienza el miércoles. (Información de David Lawder y Corina Pons; redacción de Charlie Devereux; edición de Lisa Shumaker; editado en español por Irene Martínez)