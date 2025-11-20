Segundo incendio en planta petrolera de Venezuela en un mes

Un incendio se reportó en una planta petrolera de Venezuela, informaron el jueves a la AFP fuentes sindicales y de los bomberos, que aseguraron que el fuego se encontraba controlado.

Es el segundo incendio en un mes que se reporta en la planta Petrocedeño, en el estado Anzoátegui (este).

La prensa local informó de una fuerte explosión antes de ver las llamas el miércoles de tarde. Nubes de humo se percibieron desde los alrededores de la zona, que normalmente está fuertemente resguardada.

Petrocedeño procesa hidrocarburos de la faja petrolífera del Orinoco, un enorme reservorio de crudo extrapesado de costosa extracción y mejoramiento.

"Hubo un incendio en Petrocedeño en la destiladora atmosférica en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco", dijo a la AFP José Bodas, secretario general de la federación de trabajadores petroleros.

"Ayer mismo fue controlado y no hay ni accidentados", añadió. "No hay lesionados ni heridos de los trabajadores, ya fue controlado totalmente".

Una fuente en los bomberos dijo también que el fuego fue contenido "en su totalidad" sin ofrecer más detalles.

La AFP pidió al gobierno y a la petrolera estatal PDVSA información sobre el incidente sin obtener hasta ahora respuesta.

Otro incendio se reportó el 6 de noviembre en este mismo complejo. La gobernación de Anzoátegui informó solo días después sobre la atención a comunidades de la zona que se habían visto afectadas por el humo.

El gobierno chavista culpa por el deterioro de la industria petrolera a las sanciones, pero expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

