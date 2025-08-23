Segundo triunfo de etapa para Tim Merlier en el Tour del Benelux

El campeón de Europa Tim Merlier se impuso al esprint en la cuarta etapa del Tour del Benelux, este sábado con final en Bilzen (Bélgica), firmando su segundo triunfo en esta edición.

El ciclista belga del Soudal-Quick Step, que ya había ganado la primera etapa, superó en la llegada al checo Pavel Bittner (Picnic PostNL) y al neerlandés Olav Kooij (Visma-Lease a bike).

Otro belga, Arnaud De Lie (Lotto), conserva el maillot de líder de esta carrera, que acabará el domingo en Lovaina (Bélgica) con una etapa poco accidentada, por lo que debería decidirse también en una llegada masiva.

- Clasificación de la 4ª etapa:

1. Tim Merlier (BEL/SOQ) los 198,5 km en 4 h 19:28.

(media: 46,0 km/h)

2. Pavel Bittner (CZE/DFP) m.t.

3. Olav Kooij (NED/TVL) m.t.

4. Paul Penhoët (FRA/GFC) m.t.

5. Matevž Govekar (SLO/TBV) m.t.

- Clasificación general:

1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 15 h 25:15.

2. Mathieu van der Poel (NED/ADC) a 1.

3. Tim Wellens (BEL/UAD) 21.

4. Olav Kooij (NED/TVL) 46.

5. Pavel Bittner (CZE/DFP) 48.

6. Fred Wright (GBR/TBV) 50.

7. Tibor Del Grosso (NED/ADC) 52.

8. Alberto Bettiol (ITA/AST) 52.

9. Dries De Bondt (BEL/DAT) 52.

10. Valentin Madouas (FRA/GFC) 58.