Seguridad: Buenos Aires, la capital latinoamericana más segura

En 2025, Buenos Aires tuvo tasas de delitos significativamente bajas, según el reciente Mapa del Delito, el informe oficial que el Gobierno local compila y publica con base en datos de la Policía de la Ciudad y en los registros de denuncias.

En una región que históricamente ha registrado algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, Buenos Aires destaca por su situación relativamente pacífica.

Según el informe InSight Crime 2024 Homicide Round-Up, la tasa media de homicidios en América Latina y el Caribe fue de 20,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, casi ocho veces superior a la registrada en la capital argentina (2,5 por cada 100.000 habitantes).

El mismo reporte señala que la región concentra alrededor de un tercio de los homicidios del mundo, pese a representar menos del 10% de la población global.

Según el Mapa del Delito 2025, presentado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en 2025 se registraron 78 homicidios, lo que representa una tasa de 2,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es la más baja desde 1995 y coloca a Buenos Aires como la segunda ciudad de América con la menor tasa de homicidios, solo por detrás de Ottawa, Canadá.

El informe explica que esta tasa es inferior tanto al promedio nacional argentino (3,7 por 100.000) como al de la provincia de Buenos Aires (4,34 por 100.000), que presenta condiciones socioeconómicas distintas.

La mayoría de estos homicidios se atribuye a riñas o conflictos personales (27% del total), seguida de homicidios en ocasión de robo (18%), de violencia intrafamiliar (13%) y de femicidios (10%). En 31 casos se usaron armas de fuego y en 27 armas cortantes.

En 2025, los delitos contra la propiedad registraron caídas significativas en casi todas sus modalidades. Los robos totales sumaron 50.069 hechos, un 27% menos que en 2024 y la cifra más baja desde el año 2000 —si se excluyen los años atípicos de pandemia—.

El robo automotor registró uno de los descensos más marcados, con 524 casos, lo que representa una baja interanual del 54% y el nivel más bajo desde 2002.

También los robos con armas disminuyeron 34% respecto al año anterior, alcanzando mínimos históricos, mientras que los robos cometidos con motos —conocidos localmente como "motochorros"— bajaron 3%.

Por su parte, los hurtos, es decir, sustracciones sin violencia, retrocedieron 21% interanualmente. Autoridades locales señalaron que esta tendencia sostenida contribuye a una mayor sensación de seguridad en espacios públicos y en barrios residenciales frecuentados tanto por porteños como por visitantes extranjeros.

La Ciudad de Buenos Aires se ubica entre las ciudades más seguras del continente americano en términos de violencia letal, posicionándose solo por detrás de Ottawa en el continente y por debajo de grandes urbes de la región como San Paulo, Ciudad de México o Bogotá, que históricamente registran tasas más elevadas.

Incluso frente a ciudades de Estados Unidos como Nueva York o Chicago, Buenos Aires presenta niveles de homicidio comparativamente bajos, lo que refuerza su perfil como una de las grandes metrópolis con la menor tasa de homicidios letales en América. (ANSA).