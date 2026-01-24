Seguridad: el objetado ICE, acaso en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

"Dado que desconocemos esto en este momento, e incluso si lo supiéramos, las delegaciones extranjeras, dentro de su propia jurisdicción, deciden a quién recurrir para la seguridad", insiste el funcionario del Gobierno de Giorgia Meloni.

"No veo cuál es el problema. La coordinación de la seguridad sigue siendo responsabilidad de las autoridades nacionales", añade Piantedosi, en el marco del Foro Internacional de Turismo en Milán, respondiendo hoy a una pregunta sobre la posibilidad de que agentes estadounidenses del ICE lleguen a Italia para apoyar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La solicitud al gobierno de desmentir la noticia fue presentada por numerosas figuras de la oposición.

El Partido Demócrata (PD) exigió al gobierno que investigue a fondo las filtraciones periodísticas sobre el ICE, como anunció Matteo Mauri, jefe de seguridad de esa fuerza política, al presentar una pregunta parlamentaria al ministro del Interior, Piantedosi. "La gestión de la seguridad de un gran evento internacional debe llevarse a cabo de conformidad con la jurisdicción, las normas y los principios constitucionales", planteó.

"Cualquier cooperación con agencias de seguridad extranjeras no puede obtenerse de la prensa ni quedar sin un marco regulatorio y operativo claro", remarcó Mauri.

"Ante los gravísimos sucesos recientes relacionados con el ICE en Estados Unidos y las acusaciones resultantes, es imperativo que el Gobierno aclare de inmediato cualquier duda", amplió el político del PD y sostuvo que "también se planteará en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque la seguridad es inseparable de la rigurosa protección de los derechos y de la imagen internacional de nuestro país".

Y también se planteó el tema del riesgo de "perder la soberanía sobre el territorio". Esperamos que el ministro Matteo Piantedosi desmienta los rumores de que agentes de ICE-Inmigración están llegando para apoyar a las fuerzas del orden en la gestión de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno", protestó Luana Zanella, la líder del grupo AVS (Verdes y Socialistas) en la Cámara de Diputados italiana. "Más allá de la naturaleza violenta, incluso brutal, de esta fuerza armada, es increíble que nuestros agentes sean considerados incapaces de garantizar la seguridad. ¿Qué tiene que decir Piantedosi?", completó horas antes de la respuesta del ministro. (ANSA).