Seguridad reforzada por la presencia de equipo de Israel en Europeo de ciclismo en Francia

La seguridad en torno a los Campeonatos de Europa de ciclismo en ruta, del 1 al 5 de octubre en Drôme-Ardèche (Francia), será reforzada ante la presencia de la selección de Israel, anunciaron los organizadores este martes.

El evento tendrá lugar dos semanas después de que manifestantes propalestinos, contrarios a la presencia del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a España, provocasen la suspensión del final de la última etapa en Madrid.

Unas 100.000 personas participaron en las manifestaciones de la capital española, originando una caótica última etapa en la que el ganador Jonas Vingegaard improvisó un podio final en el parking de su hotel subido sobre neveras portátiles.

"Hemos reforzado la cooperación con los servicios del Estado, ajustamos con ellos todo lo que les parezca necesario para que los corredores puedan competir en completa tranquilidad", declaró Michel Callot, presidente de la Federación Francesa de Ciclismo (FFC), organizadora del evento, en una entrevista a la AFP y al periódico L'Equipo durante los Mundiales en Kigali (Ruanda).

Para estos Campeonatos de Europa, la selección de Israel confirmó su participación inscribiendo una nómina de trece corredores, todos ellos masculinos (3 juniors, 9 Sub-23 y 1 de categoría élite).

"Las contrarrelojes no se ven afectadas, sólo las carreras en línea en hombres", añadió Callot.

Los detalles del dispositivo de seguridad no fueron anunciados.

