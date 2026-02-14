Seguridad: Reino Unido envía portaaviones al Atlántico Norte y al Ártico

Starmer no está solo. Francia también anuncia que enviará su portaaviones a patrullar el Atlántico en 2026 (el único de propulsión nuclear además de los estadounidenses) en el marco de la operación Centinela del Ártico de la OTAN.

En resumen, Londres y París siguen avanzando como pareja, reforzando su entendimiento estratégico, corazón palpitante de la nueva OTAN (rebautizada como OTAN 3.0 por el subsecretario estadounidense Colby con motivo de la reunión ministerial aliada del jueves). Lo cual se puede resumir así: ayúdate, Estados Unidos te ayudará.

Por tanto, el primer ministro británico trazó el rumbo. En lugar de "pretender" que pueden simplemente sustituir "todas las capacidades de Estados Unidos", los aliados europeos deberían centrarse en "la diversificación y la reducción de algunas dependencias", invirtiendo recursos para lograr finalmente la "interdependencia" entre las dos orillas del Atlántico, garantizando así una "mayor autonomía europea".

Esencialmente, se trata del pilar europeo de la OTAN propuesto desde hace tiempo por Francia y, de palabra, apoyado por la gran mayoría de los aliados, atención: ni siquiera París llega a imaginar una cadena de mando y control enteramente europea.

Pero queda una morsa en la habitación. Los objetivos de Donald Trump para Groenlandia. Porque no hace falta decir que Centinela del Ártico nació (también) de la necesidad de apaciguar el hambre del magnate. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue muy clara: la saga "aún no ha terminado", el deseo de Trump "sigue siendo el mismo" y las negociaciones en curso sirven precisamente para desactivar la dinamita.

Por ello pide que "la OTAN esté permanentemente presente en Groenlandia y sus alrededores". En la práctica, una póliza de seguro para todos, Dinamarca en primer lugar.

Starmer anunció además un fortalecimiento de la cooperación nuclear con Francia. "Durante décadas, el Reino Unido fue la única potencia nuclear en Europa que se comprometió a proteger a todos los miembros de la OTAN con su fuerza disuasoria; ahora cualquier adversario debe saber que, en caso de una crisis, se enfrentaría a nuestra fuerza combinada".

De hecho, París no participa en el Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN y esencialmente conservó la plena soberanía sobre su bomba atómica, a diferencia de Gran Bretaña, que depende en gran medida de la tecnología estadounidense.

El nuevo organismo franco-británico se une al activismo del canciller Friedrich Merz, dispuesto a romper el tabú nuclear alemán: él mismo, de nuevo en Múnich, admitió haber iniciado una conversación estratégica con Emmanuel Macron sobre la posibilidad de disfrutar del paraguas nuclear francés.

La cuestión, por supuesto, es muy delicada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tomó inmediatamente medidas para poner los puntos sobre las íes en virtud de su papel de guardián de la Alianza. "Creo que cualquier discusión para garantizar que la disuasión nuclear colectiva sea aún más fuerte es positiva, pero nadie en Europa está argumentando que esto deba reemplazar la protección estadounidense", aclaró. Es uno de sus caballos de batalla. (ANSA).