Seguridad: Zelensky, '"Unidad es la mejor defensa de Occidente contra los rusos"

Y para el líder ucraniano, excluir a Europa de la mesa de negociaciones "es un grave error": Kiev, anunció, "está intentando involucrarlos plenamente" antes de la nueva ronda de conversaciones con Rusia y Estados Unidos programada para el martes en Ginebra. "Esperamos que sean serias, sustanciales y útiles", insistió, mientras que el propio Rubio admitió desconocer "si las intenciones de Moscú en la mesa de negociaciones son serias".

Zelensky, por su parte, demostró, como siempre, que sabe exactamente lo que quiere: Estados Unidos no puede exigir concesiones solo a Ucrania; debe presionar a Rusia. Si Donald Trump consigue que Putin acepte un "alto el fuego de dos meses", reiteró. Y las garantías de seguridad de 15 años propuestas por Washington no son suficientes; "deben cubrir más de 20, 30, 50 años".

"Ningún país en Europa puede depender únicamente de su propia tecnología y dinero para defenderse. En una guerra a gran escala, nadie podría hacerlo solo", comenzó Zelensky, y recibió una ovación de pie. "Por eso, mientras invertimos en interceptores y protección, Rusia invierte en romper la unidad entre todos nosotros. Nuestra unidad con ustedes, la unidad en Europa, la unidad en la comunidad euroatlántica. Quieren romperla porque nuestra unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia. Nuestra unidad es lo que nos protege".

El líder, sin chaqueta, relató las impactantes cifras, las imágenes desgarradoras y un mapa de Ucrania en guerra: "Ni una sola central eléctrica se ha librado de los ataques rusos", explicó. Luego, con gráficos en mano, continuó: "Quiero que comprendan la verdadera magnitud de estas agresiones contra Ucrania. Como pueden ver, en tan solo un mes, enero, tuvimos que defendernos de 6.000 drones de ataque, la mayoría de los cuales eran drones Shahed, más de 150 misiles rusos de diversos tipos y más de 5.000 bombas. Y esto ocurre todos los meses".

Pero las pérdidas también son extremadamente graves en el frente invasor: solo en diciembre, los rusos perdieron 35.000 hombres, entre muertos y heridos. "Incluso hay un precio", explicó: "Rusia paga ahora por cada kilómetro cuadrado ocupado 156 hombres". Putin se cree el zar, y luego volvió a presionar, pero en realidad es solo un esclavo de la guerra; ya no puede evitarlo. Y quiere repetir el Munich de 1938, añadió, comparándolo con Adolf Hitler, "el Putin de entonces que dividió Checoslovaquia y Europa entró en guerra un año después". (ANSA).