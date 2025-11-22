Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EEUU

Seis aerolíneas cancelaron este sábado sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

La suspensión ocurre luego de que el regulador de la aviación estadounidense emitiera el viernes la advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano.

