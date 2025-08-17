Seis CCAA estarán este domingo en aviso rojo por altas temperaturas, de 45ºC en Murcia y 44ºC en Sevilla y Córdoba

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las altas temperaturas continúan este domingo y seis comunidades autónomas tendrán activado el aviso rojo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 44ºC en Sevilla y Córdoba. En concreto, Andalucía, Aragón, Catalunya, Murcia, Extremadura y Comunitat Valenciana estarán en aviso rojo en la parte central del día por riesgo extremo debido a las altas temperaturas que alcanzarán los 44ºC en la campiña cordobesa, la campiña sevillana y la Vega del Segura en Murcia, donde localmente se pueden alcanzar los 45ºC. Además, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja tendrán avisos naranja.

En general, las temperaturas serán significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia.

Las temperaturas máximas entrarán en un ligero descenso en Galicia y el nordeste y en ligero ascenso en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular, sin cambios en el resto.

Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso ligero en el extremo norte pero estarán en ascenso ligero en el resto, más suave en los archipiélagos. Así, no bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25ºC en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias.