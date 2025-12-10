Seis científicos formarán parte del comité para el asesoramiento del brote de peste porcina africana

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contará con la participación de seis científicos expertos de reconocido prestigio en el comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España, detectado hasta la fecha en 13 animales silvestres, y que serán vocales permanentes del mismo.

En concreto, estos seis científicos designados mediante orden ministerial son dos expertos en el ámbito de la investigación en sanidad animal, dos en materia de fauna silvestre y otros dos en producción animal.

Las científicas provenientes del ámbito de centros de investigación en sanidad animal son María del Carmen Gallardo Frontaura, investigadora en el Centro de Investigación en Sanidad Animal-Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (CISA-INIA), en Valdeolmos (Madrid) y Marta Martínez Avilés, veterinaria epidemióloga miembro del Grupo de Investigación en Epidemiología y Sanidad Ambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por su parte, los expertos en materia de fauna silvestre designados son Cristian Gortázar Schmidt, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y Carlos Sánchez García-Abad, director de investigación de la Fundación Artemisan desde 2017 y doctor en veterinaria por la Universidad de León, con experiencia en investigación aplicada en fauna silvestre, especialmente la cinegética.

Mientras que los designados del ámbito de la producción animal son Daniel Babot Gaspa, ingeniero agrónomo y catedrático en la Universitat de Lleida, especializado en producción y ciencia animal, con énfasis en la producción porcina sostenible, genética y bienestar animal, y Antonio Palomo Yagüe, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace décadas es un referente en producción porcina.

Agricultura ha precisado que el objetivo de este comité es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, que produce con una elevada mortandad entre los animales afectados, y el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España.

De esta forma, se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre.

Así, la primera reunión del comité está prevista para este viernes 12 de diciembre y en ella se abordará, entre otros temas, el informe inicial en torno a la aparición de la PPA en España.