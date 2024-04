Seis de los ocho candidatos presidenciales debaten sobre el empleo y la crisis del agua en Panamá

Ciudad de panamá (ap) — seis de los ocho candidatos presidenciales panameños se enfrascaron el miércoles en el tercero y último debate presidencial, defendiendo sus propuestas para generar empleo y enfrentar una crisis del agua que afecta la operación del canal de panamá y el suministro a la población con miras a las elecciones del 5 de mayo.

El candidato José Raúl Mulino, que reemplazó en la nómina al expresidente Ricardo Martinelli luego de que el Tribunal Electoral lo inhabilitara tras confirmarse una condena en su contra por blanqueo de capitales, se ausentó por tercera ocasión.

Mulino, de 64 años de edad y quien ocupó el Ministerio de Seguridad en la gestión de Martinelli (2009-2014), encabeza las encuestas más recientes de intención de voto.

El aspirante oficialista y más joven de la liza presidencial, José Gabriel Carrizo, cumplió su palabra de no participar si los organizadores no lograban traer a Mulino al debate.

Auspiciado por la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias, el debate abordó los temas del empleo, el agua, la institucionalidad y el desarrollo humano.

El candidato Rómulo Roux, quien aspira a la presidencia por segunda vez después de terminar en segundo lugar en los pasados comicios, lanzó su propuesta más publicitada de crear 500.000 empleos en cinco años, que sus rivales refutaron por considerarla irreal y un intento de “vender humo”.

Ricardo Lombana, tercero en las pasadas elecciones, dijo que en un gobierno suyo el empleo se generaría en parte combatiendo la corrupción. “La plata alcanza cuando no se la roban”, subrayó.

En cuanto al tema del agua —vital para un país cuyo motor económico es el Canal de Panamá— la mayoría de los candidatos coincidió en que se requiere con urgencia construir un nuevo embalse para enfrentar la sequía, la cual obligó a imponer restricciones históricas en los tránsitos en la vía interoceánica.

Lombana y el expresidente Martín Torrijos, que busca un segundo mandato en esta elección, cuentan entre sus asesores a los ex administradores del canal Jorge Quijano y Alberto Alemán Zubieta, respectivamente.

De acuerdo con los sondeos, Torrijos, Roux y Lombana están casi empatados en segundo lugar detrás de Mulino. Los aspirantes independientes Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha, quienes también participaron en el debate, aparecen más rezagados.

El debate se llevó a cabo en momentos en que se prevé que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre una demanda de inconstitucionalidad, presentada contra la resolución del Tribunal Electoral que autorizó a Mulino a participar por la terna de Martinelli sin compañero o candidato a la vicepresidencia.

Los expertos refieren que un artículo de la Constitución expresa claramente que el presidente y su respectivo vicepresidente deben tomar posesión al inaugurarse el nuevo quinquenio.

Ante la posibilidad de que el máximo tribunal de justicia se pronuncie a favor o en contra de esa candidatura en los próximos días, desde el presidente Laurentino Cortizo hasta varios candidatos rivales de Mulino han manifestado que el aspirante debe seguir en la liza.

Es la primera vez que un candidato presidencial va sin compañero en la boleta desde que el país pasó a ser una democracia.

Los líos de Martinelli con la justicia y su refugio en la embajada nicaragüense, además de recientes escándalos de corrupción y una percepción de poca transparencia en la función pública, han enturbiado el panorama previo a la elección, según analistas.

“Es inédito por las características muy especiales que tiene, es tremendamente complejo por la conjunción de factores”, dijo a The Associated Press Daniel Zovatto, del Programa Latinoamericano del Wilson Center en Washington. “Uno de los más complejos que he visto en 40 años”, subrayó.