Mary Kay Inc., defensor global de sostenibilidad y gestión corporativas, publicó su ‘ Informe especial sobre sostenibilidad 2023 ’ que detalla el compromiso inquebrantable de la marca por enriquecer las vidas de las mujeres y garantizar un futuro sostenible para todos. Como la emblemática marca celebra su 60.° aniversario, Mary Kay se enorgullece en ser parte de una coalición global con las principales partes interesadas y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a fin de progresar en áreas críticas de sostenibilidad ambiental, social y económica.

“La sostenibilidad no es sólo una palabra de moda para nosotros, se trata de un elemento distintivo nuestro como marca”, manifestó Deborah Gibbins, directora operativa de Mary Kay Inc. “Mientras celebramos nuestros logros este año, seguimos firmes con nuestra misión. Nos comprometemos con ser incluso más responsables con nuestras decisiones económicas, ambientales y sociales, asegurando que el legado de Mary Kay no se trate sólo de empoderar a las mujeres, sino también de proteger a nuestro hogar común”.

En un mundo que evoluciona de manera veloz, Mary Kay está al frente del cambio, abogando por la causa de las mujeres mientras reconoce el inmenso poder que tienen de diseñar nuestra economía global e impulsar un cambio significativo en los esfuerzos de sostenibilidad. El informe de 2023 destaca las iniciativas impulsadas por las mujeres en todo el mundo:

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sostenibilidad económica

El informe se publica tras el Informe sobre sostenibilidad e impacto social 2020-2022 de Mary Kay que incluye los tres pilares de la sostenibilidad: económico, ambiental y social. Para obtener más información sobre la estrategia de sostenibilidad global de Mary Kay, haga clic aquí.

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

