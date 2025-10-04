Seis detenidos por el ataque a una sinagoga en Mánchester

Seis personas se encuentran detenidas este sábado por presuntos delitos de "terrorismo" tras un ataque a una sinagoga en Mánchester, norte de Inglaterra, que dejó dos muertos.

Jihad Al Shamie, un británico de origen sirio de 35 años, fue abatido por la policía el jueves tras embestir con su vehículo a fieles que se encontraban frente a una sinagoga y apuñalar a varios de ellos.

Dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en el ataque del jueves, ocurrido durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

Uno de los fallecidos recibió una bala de las fuerzas del orden que intervenían para neutralizar al atacante, informó el viernes la policía.

Seis personas —tres hombres y tres mujeres— están detenidas por este ataque que ha generado alarma entre la comunidad judía británica.

La policía indicó que estaba patrullando lugares de culto en toda la ciudad "con un enfoque particular en proporcionar una presencia altamente visible dentro de nuestras comunidades judías".

Este ataque es uno de los peores atentados antisemitas ocurridos en Europa desde el del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás, que desencadenó la actual guerra en Gaza.

Ese conflicto ha avivado las pasiones en el Reino Unido, con frecuentes manifestaciones propalestinas que han sido criticadas por algunos por presuntamente fomentar el antisemitismo.

