Seis estrellas que pueden marcar una nueva edición del Seis Naciones

A menos de dos años para el Mundial 2027, Francia parte como favorita para revalidar el título del Seis Naciones de rugby, pero Inglaterra e Irlanda amenazan con aguar la fiesta al XV del Gallo.

Estos son seis de los jugadores, uno por equipo participante en el torneo, que pueden marcar la nueva edición del Seis Naciones que comenzará el jueves con el partido Francia-Irlanda en el Stade de France, cerca de París:

. Jalibert, el hombre del momento

Ausente en los tests de otoño por una lesión en un muslo, el apertura francés está en un gran momento desde su regreso, firmando una clase magistral en cada partido. Con cuatro ensayos y 40 puntos en cuatro encuentros de Champions Cup, 5 ensayos en el Top 14, con 21 offloads (1º) y 61 placajes (1º), Matthieu Jalibert rompe las estadísticas.

Y para el inicio del Torneo Seis Naciones tiene asegurada la titularidad debido a la lesión de Romain Ntamack, el N.10 habitual.

¿Podrá brillar al lado del estelar Antoine Dupont y llevar a Francia a un doblete que no logra desde hace dos décadas? Los expertos dan como favorito al XV del Gallo, pero sus últimos resultados no fueron del todo positivos.

. Henry Pollock, provocador y genial

El tercera línea de Northampton es, ante todo, un jugador extraordinario que se crece ante la adversidad. Abucheado en Burdeos en enero en partido de la Champions Cup, respondió con dos tries.

Y, cada vez, lo celebró con su gesto marca de la casa: los dedos en la carótida, para mostrar que su pulso está tranquilo.

Titular por primera vez con los Saints a los 17 años, internacional inglés (5 convocatorias) y con los Lions este verano en Australia a los 20, es la nueva estrella de un XV de la Rosa resucitado y para muchos favorito al título.

. Dan Sheehan, el "hooker" goleador

Grande para su puesto de hooker (1,91 m y 110 kg), el jugador irlandés es además especialmente veloz, lo que le permite marcar numerosos tries: 49 en 80 partidos con la camiseta azul del Leinster; 16 en 35 convocatorias con el XV del Trébol y dos en tres apariciones con la capa roja de los British & Irish Lions este verano en Australia.

En un XV envejecido y con numerosos lesionados, Sheehan será a sus 27 años uno de los estandartes de la delantera de Andy Farrell para la apertura del Torneo en el Stade de France.

. Huw Jones, un León escocés

A los 32 años, Huw Jones se ha convertido en una pieza esencial del XV del Cardo construido por Gregor Townsend, formando una pareja de centros temible junto a Sione Tuipulotu, su compañero también en los Glasgow Warriors.

Autor de un triplete contra Italia durante el Torneo de 2025, antes de unirse a los British and Irish Lions en su gira veraniega por Australia, Jones, que jugará en Toulon francés la próxima temporada, solo ha disputado tres partidos esta campaña tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo.

De su recuperación dependen en buena medida las chances de Escocia en el Seis Naciones.

. Louis Rees-Zammit, el hijo pródigo

Tras un intento fallido en el football americano de la NFL durante un año y medio, el wing galés regresó al rugby esta temporada con el club inglés Bristol Bears, incorporándose acto seguido al XV del Puerro.

A sus 24 años, Rees-Zammit no ha perdido nada de su velocidad, con ocho tries en 14 partidos.

En ausencia del capitán Jac Morgan y del veterano Taulupe Faletau en la tercera línea, el seleccionador Steve Tandy contará con Rees-Zammit para arropar a un equipo galés muy joven e inexperimentado, para el que ya será un éxito evitar una segunda cuchara de madera consecutiva.

. Edoardo Todaro, ¿el nuevo Capuozzo?

Con 10 tries en 14 apariciones con la camiseta de los Saints de Northampton esta temporada, Edoardo Todaro es la nueva perla del rugby italiano.

Nacido en Milán hace 19 años, pero llegado a Inglaterra a los 14, el joven wing solo ha vestido una vez la camiseta azzurra, en otoño, pero Gonzalo Quesada no dudó en convocarlo.

Con sus 88 kg para 1,80 m podría ser una de las revelaciones de la selección italiana, que comenzará el torneo sin su estrella Ange Capuozzo, lesionado.

El combinado entrenado por el argentino Quesada tratará de confirmar los progresos realizados en los últimos tiempos.