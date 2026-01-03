Seis heridos en el incendio mortal de un bar en Suiza siguen sin ser identificados

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Arthur Brodard, de 16 años, fue al bar Le Constellation con amigos para celebrar el Año Nuevo. Casi 48 horas después de un devastador incendio, su madre mantenía la esperanza de que pudiera ser uno de los seis heridos que seguían sin identificar tras una de las peores tragedias en Suiza.

Esa media docena de personas ofrecían un rayo de esperanza para las familias cuyos seres queridos estaban desaparecidos tras el incendio en la estación de esquí alpina de Crans-Montana, en el que fallecieron 40 personas y otras 119 resultaron heridas, de las cuales 113 han sido identificadas formalmente.

“Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en algún lugar", dijo Laetitia Brodard, de Lausana, Suiza, a reporteros. "Quiero saber dónde está mi hijo y estar a su lado. Donde sea que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue".

La gravedad de las quemaduras ha dificultado la identificación tanto de los heridos como de los fallecidos, lo que ha requerido que las familias proporcionen muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, las carteras y las identificaciones en su interior quedaron reducidas a cenizas entre las llamas. Una cuenta de Instagram se ha llenado de fotos de personas que todavía no están localizadas, y amigos y familiares suplicaban por pistas sobre su paradero.

Las autoridades del gobierno regional de Valais reconocieron el prolongado sufrimiento.

“Entenderán que la prioridad hoy se centra realmente en la identificación, para permitir que las familias comiencen su duelo”, dijo Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, durante una conferencia de prensa el viernes.

Mathias Reynard, jefe del gobierno regional, añadió: “Somos conscientes de lo difíciles que son estos momentos, de lo insoportable de cada minuto que pasa sin respuestas”.

“No pueden imaginar el dolor que vi”

Los investigadores dijeron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el letal fuego al acercarse demasiado al techo del bar, atestado de juerguistas por Nochevieja, dos horas después de la medianoche del jueves.

“Estábamos sacando a la gente, la gente se desmayaba. Hacíamos todo lo posible para salvarlos, ayudamos a tantos como pudimos, vimos a gente gritando, corriendo", contó Marc-Antoine Chavanon, de 14 años, a The Associated Press en Crans-Montana el viernes, recordando cómo corrió al local para ayudar a los heridos. "Estaba una de nuestras amigas: luchaba por salir, estaba toda quemada. No pueden imaginar el dolor que vi”.

De acuerdo con la policía, muchos de los heridos eran adolescentes o jóvenes de entre 20 y 25 años. Las autoridades tenían previsto investigar si el material de insonorización del techo cumplía con la normativa y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar.

Las autoridades señalaron que examinarían otras medidas de seguridad en el recinto, como los extintores de incendios y las salidas de emergencia. El principal fiscal de la región advirtió de posibles acciones judiciales si se determina que existe alguna responsabilidad penal.

Heridos procedentes de toda Europa

Entre los heridos había 71 ciudadanos suizos, 14 franceses y 11 italianos, además de gente procedente de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Luxemburgo, Bélgica, Portugal y Polonia, según Frédéric Gisler, comandante de policía de la región de Valais. Las nacionalidades de otras 14 personas seguían sin estar claras.

Emanuele Galeppini, un prometedor golfista adolescente que competía a nivel internacional, fue incluido oficialmente en la lista de italianos desaparecidos. Su tío, Sebastiano Galeppini, dijo a la agencia noticiosa italiana ANSA que su familia está esperando las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf anunció su deceso en su web.

___

Dazio informó desde Berlín. Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Graham Dunbar en Ginebra y Nicole Winfield y Giada Zampano en Roma contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.