Seis heridos, entre ellos 3 niños, en ataque ruso a Odesa

"Drones atacaron la infraestructura residencial, logística y energética de nuestra región", declaró en Telegram el jefe de la administración militar regional de Odesa, Oleg Kiper.

Dos niños de ocho y catorce años resultaron heridos en el ataque, así como un bebé de siete meses, según informó Sergiy Lysak, jefe de la administración militar de la ciudad, en otra publicación de Telegram. Un hombre de 42 años también resultó herido y se encuentra en estado grave, añadió.

En su última actualización, publicada a primera hora del miércoles, cifró el número total de víctimas en seis. Añadió que el ataque afectó a la infraestructura residencial, logística y energética. Algunas zonas de Odesa se quedaron sin calefacción y agua.

En otros lugares, drones rusos hirieron a dos hombres en la región de Dnipropetrovsk, según informó en Telegram el jefe de la administración militar, Vladyslav Gaivanenko.

Mientras tanto, en Rusia, dos personas resultaron heridas en un ataque con drones en Tuapse, en la región del Krai de Krasnodar, según informó el alcalde municipal, Sergei Boiko, en una publicación de Telegram. El ataque dañó un atracadero y equipos en una refinería de petróleo, así como viviendas.

Los ataques con municiones dejaron tres personas heridas en la región de Bélgorod, según informó su gobernador, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. (ANSA).