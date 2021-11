Seis meses de prisión y cinco años sin entrar en el estadio para el autor del botellazo a Payet

El autor del lanzamiento de una botella que impact贸 en la cara de Dimitri Payet durante el Olympique de Lyon-Olympique de Marsella de la Ligue 1 ha sido condenado a seis meses de prisi贸n condicional y a cinco a帽os de inhabilitaci贸n para entrar en el estadio del club lion茅s, ha informado este martes el diario deportivo franc茅s L'Equipe.

El individuo, de 32 a帽os, compareci贸 este martes en el Tribunal Penal de Lyon despu茅s de ser identificado tras lo sucedido el domingo en el Parc Olympique Lyonnais. La pena va acompa帽ada de una sanci贸n de cinco a帽os sin entrar en el estadio y la obligaci贸n de presentarse en comisar铆a los d铆as de partido.

El acusado se present贸 en el juzgado vistiendo una camiseta blanca del Bayern de M煤nich bajo un anorak azul. "No s茅 qu茅 pas贸 en mi cabeza, la euforia, no s茅", explic贸 asegurando que hab铆a pedido disculpas al jugador del Marsella, asegurando que no le hab铆a apuntado en la cabeza.