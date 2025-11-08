Seis muertos en Turquía al incendiarse un almacén de perfumería
Seis personas murieron y cinco resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al producirse un incendio este sábado en un depósito de perfumería en Dilovasi, en el...
- 1 minuto de lectura'
Seis personas murieron y cinco resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al producirse un incendio este sábado en un depósito de perfumería en Dilovasi, en el noroeste de Turquía, indicaron las autoridades.
Dos plantas de un edificio utilizado como almacén y fábrica de perfumería quedaron carbonizadas por las llamas, cuyo origen se desconoce por el momento, según las imágenes difundidas por los medios turcos.
Seis de nuestros conciudadanos perdieron la vida en un incendio declarado en el distrito de Dilovası hacia las 09:00 de la mañana (06:00 GMT), afirmó el gobernador de la provincia de Kocaeli, Ilhami Aktas, al canal público TRT Haber.
Uno de los heridos se encuentra en estado crítico por las quemaduras sufridas, precisó el gobernador.
El responsable dijo que el incendio fue controlado y extinguido, y que los bomberos y la fiscalía están investigando las causas del siniestro.
Dilovasi es una ciudad industrial situada a unos 70 km al sureste de Estambul, y alberga numerosas fábricas y almacenes.
