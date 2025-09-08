Seis muertos en un ataque a tiros en una parada de autobús de Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — Varios atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en una concurrida intersección en el norte de Jerusalén el lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 12, según la policía israelí, los servicios de rescate de emergencia y hospitales locales.

La policía dijo que los atacantes dispararon a personas que esperaban en una parada de autobús.

Un soldado israelí y un civil que estaban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, dijo la policía.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento de la violencia tanto en Cisjordania, ocupada por Israel, como en Israel. Milicianos palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y Cisjordania, mientras que también ha habido un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos.

El tiroteo del lunes tuvo lugar en una importante intersección en la entrada norte de Jerusalén, en una carretera que conduce a asentamientos judíos ubicados en Jerusalén Este.

Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de autobús en la concurrida intersección durante la hora pico de la mañana. Había un autobús con agujeros de balas en el parabrisas detenido en una parada, con pertenencias esparcidas por la calle.

Los paramédicos que acudieron a la escena dijeron que encontraron una situación de caos, vidrios rotos, personas heridas y otras inconscientes en la carretera y en una acera cerca de la parada de autobús.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo. Netanyahu debía comparecer ante el tribunal el lunes para su juicio por corrupción, que se retrasó debido a la situación de seguridad. Advirtió que Israel está "librando una guerra en múltiples frentes", incluyendo Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu también elogió al soldado que mató al atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos.

Cientos de agentes de seguridad llegaron a la escena para buscar atacantes adicionales o explosivos que podrían haber sido colocados alrededor del área. El ejército israelí dijo que estaba rodeando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad de Ramala, en Cisjordania, mientras intensifica la defensa en respuesta al ataque.

Hamás elogió el ataque sin asumir la responsabilidad, calificándolo como una "respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo".

El tiroteo del lunes fue el ataque más mortífero desde un tiroteo masivo en octubre de 2024, cuando dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego dentro de un tren ligero en Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas otras heridas.

El ala militar de Hamas se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra y julio de 2025.

En ese tiempo, fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania.

___

Los periodistas de Associated Press Julia Frankel en Jerusalén y Samy Magdy en El Cairo contribuyeron a este despacho.