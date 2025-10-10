Seis muertos por potente terremoto de magnitud 7,4 en Filipinas

Al menos seis personas murieron el viernes por un poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el sur de Filipinas y provocó alertas regionales de tsunami posteriormente levantadas.

El sismo ocurrió a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, a las 09:43 locales (01:43 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo ocurrió 11 días después de que un terremoto de magnitud 6,9 matara a 75 personas y dejara más de 1200 heridas en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, según datos oficiales.

Tres mineros que buscaban oro en una excavación en las montañas al oeste de Manay murieron el viernes cuando su túnel colapsó por el movimiento telúrico, dijo Kent Simeon, funcionario de rescate de la ciudad de Pantukan, a la AFP.

En la ciudad de Mati, el mayor centro urbano cerca del epicentro, una persona murió cuando un muro colapsó y otra sufrió un mortal ataque al corazón, según funcionarios locales.

También se reportó una muerte en la ciudad de Davao, a más de 100 kilómetros al oeste del epicentro, según un comunicado del gobierno local que no dio más detalles.

Las autoridades filipinas emitieron una advertencia de tsunami poco después del terremoto y ordenando evacuaciones a lo largo de la costa este de Filipinas, donde se temían olas de hasta tres metros.

La alerta se extendía hasta Indonesia y Palaos, pero no se registró ningún evento marítimo.

