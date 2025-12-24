Seis muertos tras estrellarse aeronave de marina mexicana que trasladaba a menor quemado a Texas

CIUDAD DE MÉXICO, 23 dic (Reuters) - Al menos seis personas murieron, entre ellas un menor de dos años, y dos resultaron heridas tras estrellarse la víspera una aeronave de la Marina mexicana frente a la costa de Texas, cerca de Galveston, durante una misión coordinada con una organización de ayuda a niños víctimas de quemaduras severas, informaron el martes las Fuerzas Armadas.

La aeronave transportaba a ocho personas, había informado el lunes la Secretaría de Marina (Semar) de México: cuatro miembros del personal naval y cuatro civiles. La tarde del martes informó que además de los primeros cinco fallecidos reportados, fue hallada sin vida otra persona previamente reportada como desaparecida y que los dos heridos estaban estables y recibían atención médica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo más temprano el martes en su conferencia de prensa matutina que la aeronave, tipo King Air ANX 1209, transportaba al menor desde Mérida, una ciudad en el sur del país y que estaba entre los fallecidos por el accidente.

(Reporte de Lizbeth Díaz y Aida Peláez-Fernández; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)