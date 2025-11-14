Seis muertos y decenas de heridos tras ataque "masivo" ruso contra Ucrania

Al menos seis personas murieron este viernes en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa (sur), indicaron el presidente Volodimir Zelenski y las autoridades locales. Además, se reportan en total más de 30 heridos.

El mandatario ucraniano denunció un ataque "calculado", que solo en la capital empleó unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles.

Según el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, numerosos inmuebles residenciales resultaron dañados en casi todos los distritos de Kiev.

Periodistas de AFP vieron edificios residenciales con fachadas calcinadas y ventanas reventadas, y a equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros.

La policía de Kiev informó en Telegram de "la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años".

Se reportan también daños en un hospital, tiendas y oficinas. Además, según Zelenski, restos de un misil Iskander impactaron también en la embajada de Azerbaiyán.

Ataque contra un mercado

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que se trató de un "ataque masivo enemigo", por lo que las fuerzas de defensa aérea tuvieron que ser activadas.

Periodistas de AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

La fuerza aérea ucraniana informó que derribó 405 de los 430 drones y 14 de los 19 misiles lanzados por Rusia.

Un alto funcionario ucraniano destacó la eficacia de las defensas, que según dijo evitó que se registraran aún más daños.

No obstante, advirtió sobre el creciente uso de misiles balísticos por parte de Moscú, difíciles de interceptar por su velocidad y trayectoria.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un "ataque masivo" con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania.

Horas después del ataque contra Kiev, un dron ruso impactó en un mercado de la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, causando la muerte de dos personas y dejando siete heridos, informó el gobernador de la región.

Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

Moscú indicó el viernes haber derribado más de 200 drones ucranianos en su territorio.

Según las autoridades regionales rusas, los ataques ucranianos provocaron un incendio, ya controlado, en la refinería de petróleo de Sheskharis, una de las más grandes de Rusia, situada en la ciudad portuaria de Novorosíisk, en el mar Negro.

Además tres miembros de la tripulación de un buque civil resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados.

