Seis muertos y nueve heridos en un tiroteo en el norte de México

Seis personas murieron y nueve resultaron heridas en un enfrentamiento a tiros en una localidad del norte de México, informaron este lunes las autoridades.

En la balacera, registrada la noche del domingo en el municipio de Gran Morelos, se vieron envueltas las familias de un jefe policial y su pareja, a quien el funcionario asesinó el pasado viernes, dijo a la AFP una fuente de la fiscalía del estado de Chihuahua.

"Se produjo una discusión y esto desencadenó" el tiroteo, indicó el funcionario. El mando policial está detenido.

Los involucrados participaban en un festejo con motivo de la independencia de México, que se conmemorará oficialmente este martes, añadió la fuente.

Cinco hombres fallecieron en el sitio y uno más en un hospital, mientras que otras nueve personas resultaron heridas.

México registró en 2024 una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes, especialmente por acciones criminales del narcotráfico, pero el país también enfrenta graves problemas de violencia de género y habituales casos de intolerancia que terminan en agresiones armadas.

str/axm/ai/mel