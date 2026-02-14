Seis Naciones: Italia no pudo repetir

En el mismo escenario en el que Atalanta celebró su primer título internacional al derrotar en la final al Bayer Leverkusen para conquistar la Europa League de 2023-24, la "azzurra" del argentino Gonzalo Quesada estuvo hoy a punto de dar la sorpresa tras haber estado en ventaja en el marcador después de los primeros 40 minutos de juego.

Italia, a la que le anularon un try convertido por Louis Lynagh tras una jugada espectacular, aunque invalidada por un pase hacia adelante, los tantos convertidos por Jack Conan y Robert Baloucoune terminaron inclinando la balanza en favor del combinado irlandés ante un rival que se mantuvo en partido hasta el final y pudo haber logrado el empate.

El equipo de Quesada presentó hoy un solo cambio respecto del que derrotó a Escocia y fue el ingreso de Lorenzo Pani, quien volvió a ser titular después de casi dos años, mientras que los dirigidos por Andy Farrell realizaron siete modificaciones en relación con el plantel que cayó frente a Francia.

Un detalle para celebrar en este duelo en Dublín fue que Hollie Davidson se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido en el torneo Seis Naciones.

“Hicimos un gran partido y estoy orgulloso de mis muchachos.

Jugamos un gran primer tiempo y hasta el último minuto buscamos el empate. El objetivo era lograr consistencia y dar pelea ante un rival ante el que hace dos años caímos por 36-0 sin haberla dado. Hoy, jugamos de igual a igual y eso es algo increíble", destacó Quesada, "contento" a pesar de la derrota.

"Hay algunos aspectos en los que tenemos que trabajar, pero ahora debemos enfocarnos en Francia", agregó el entrenador al aludir al próximo rival de la "azzurra" en la tercera fecha el 22 de febrero en París y que el domingo visitará a Gales en Cardiff cerrando una segunda jornada del certamen por la que hoy se medían en Edimburgo Escocia e Inglaterra (vencedora de Gales por 48-7 en Twickenham en el estreno). (ANSA).