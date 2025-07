Seis palestinos serán juzgados por mortal ataque en 1982 en una tienda judía de París

Una corte francesa que atiende casos de terrorismo ordenó que seis presuntos milicianos palestinos sean juzgados por un ataque ocurrido hace 43 años en un restaurante y delicatessen judío en París que mató a seis personas, indicó un abogado el jueves.

Los agresores lanzaron granadas y luego dispararon con ametralladoras en el restaurante Jo Goldenberg el 9 de agosto de 1982, en el ataque antisemita más mortífero en Francia desde la Segunda Guerra Mundial, que también hirió a 22 personas. Dos de los fallecidos eran estadounidenses.

Aunque cuatro de los sospechosos permanecen en el extranjero y probablemente serán juzgados en ausencia, los jueces de instrucción han emitido una orden para un juicio, que podría comenzar a principios del próximo año, dijo David Père, quien representa a las víctimas. La corte con sede en París no publica sus órdenes públicamente y por lo general no responde a los periodistas.

Se cree que los sospechosos eran miembros del grupo miliciano palestino Abu Nidal en el momento del ataque.

El presunto cabecilla, Mohamed Souhair al-Abassi, también conocido como Amjad Atta, se encuentra en Jordania, cuyas autoridades se han negado a extraditarlo. Se cree que otros tres sospechosos están en los territorios palestinos o en Jordania: Mahmoud Khader Abed Adra, también llamado Hicham Harb; Nabil Hassan Mahmoud Othmane, también conocido como Ibrahim Hamza, y Nizar Tawfiq Moussa Hamada, también conocido como Hani.

Uno de los acusados, Walid Abdulrahman Abu Zayed, había emigrado con su familia a Noruega y fue extraditado a Francia en 2020. El sexto acusado, Hazza Taha, fue detenido más recientemente en París.

Père, quien representa a docenas de familiares de las víctimas y a un sobreviviente directo, dijo que el juicio es "histórico" para ellos.

"Para ellos, esto no se trata del pasado sino del presente. Es un juicio que tienen la intención de seguir día a día", dijo Père a The Associated Press.

El único sobreviviente representado por Père no resultó herido en el ataque, pero sigue traumatizado por el incidente.

"Quiere ver a los sospechosos y tratar de entender", señaló Père.

Jo Goldenberg, el propietario del restaurante y delicatessen judío, recordó el horror del ataque durante el almuerzo en una entrevista en 2002.

"Dispararon a todos los que estaban almorzando, a todos", dijo Goldenberg en ese momento. El lugar, que desde entonces ha cerrado, era una atracción turística central en el barrio del Marais.

Las autoridades francesas anunciaron en 2015, casi 33 años después del ataque, que se habían emitido órdenes de arresto internacionales para los sospechosos.

La facción Abu Nidal, nombrada así por su líder, es considerada responsable de casi dos docenas de ataques que dejaron al menos 275 muertos, incluidos asaltos a los mostradores de boletos de El Al Israel Airlines en los aeropuertos de Roma y Viena en 1985, en los que murieron 18 personas.

El notorio Abu Nidal fue encontrado muerto en su apartamento de Bagdad en agosto de 2002. Las autoridades iraquíes dijeron que Abu Nidal, cuyo verdadero nombre era Sabri al-Banna, murió por suicidio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.