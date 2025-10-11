Seis personas están en observación en el HULA tras intoxicarse con detergente en una pulpería durante el San Froilán
Seis personas están en observación en el HULA tras intoxicarse con detergente en una pulpería durant
- 1 minuto de lectura'
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -
Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.
Los hechos, tal y como ha adelantado 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas.
Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.
Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria.
