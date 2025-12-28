Seis personas, incluida una bebé, mueren en ataque armado en playa de Ecuador

Seis personas, incluida una bebé de unos dos años, murieron el domingo frente a una playa turística en el suroeste de Ecuador durante un ataque armado con fusiles que dejó además tres heridos, informó la policía.

El tiroteo ocurrió en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas, en medio de una ola de violencia este fin de semana que deja al menos nueve muertos, según la prensa local.

En el ataque en el malecón de Puerto López "existen seis personas fallecidas, tres heridos", declaró el domingo a medios el coronel William Acurio, comandante de la policía en la zona. Entre los fallecidos, hay una bebé de "aproximadamente dos años", agregó.