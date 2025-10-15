Seis sacerdotes detenidos en Armenia mientras se amplía investigación sobre figuras eclesiásticas

Por Lucy Papachristou

TIFLIS, 15 oct (Reuters) - Seis clérigos armenios fueron detenidos el miércoles, según su abogado, en el marco de una creciente represión que ha visto cómo algunas figuras religiosas eran acusadas de planear golpes de Estado en el país del Cáucaso Sur.

Cinco sacerdotes pertenecientes a la diócesis de Aragatsotn de la Iglesia Apostólica en el oeste de Armenia, así como su figura más importante, el obispo Mkrtich Proshyan, fueron puestos bajo custodia tras los registros de sus domicilios, escribió el abogado Ara Zograbyan en Facebook. También fueron detenidos varios civiles.

Las autoridades armenias aún no han publicado declaraciones sobre las detenciones. El Comité de Investigación, principal brazo investigador del poder judicial, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las detenciones de los seis se producen después de que otro pastor de una iglesia de la misma región concediera el mes pasado una entrevista en la televisión pública en la que denunciaba que la Iglesia Apostólica había obligado a sus miembros a participar en concentraciones antigubernamentales en 2021 contra el primer ministro Nikol Pashinyan.

Un grupo armenio sin ánimo de lucro, la Unión de Ciudadanos Informados, presentó posteriormente una solicitud a la fiscalía estatal para que investigara la afirmación del párroco, el padre Ter Aram.

Un alto consejo de la Iglesia Apostólica condenó las detenciones del miércoles como muestra de la "presión sistémica del gobierno sobre la Iglesia armenia", según una declaración citada por los medios de comunicación armenios.

El enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia se produce en un momento en que Pashinyan se enfrenta a las elecciones parlamentarias del próximo mes de junio y se encuentra bajo presión interna para concluir un acuerdo de paz con Azerbaiyán que ponga fin a décadas de conflicto entre los vecinos del Cáucaso Sur.

La represión del clero comenzó este verano con la detención de varios clérigos destacados acusados de intentar incitar a golpes de Estado violentos.

(Reporte de Lucy Papachristou; Edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)