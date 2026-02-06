Seis trabajadores atrapados tras explosión en una mina en Colombia

Seis trabajadores quedaron atrapados tras una explosión este jueves en una mina de carbón en el centro de Colombia, en una zona rica en minerales, informaron a la AFP bomberos locales.

Los accidentes como derrumbes y explosiones en yacimientos mineros son comunes en el país y a menudo mortíferos, especialmente aquellos en minas que operan de forma ilegal y sin las medidas de seguridad necesarias.

"Se reportó una explosión por gas metano en una mina de carbón. Pero no sabemos el estado de las personas atrapadas", dijo en una llamada con la AFP Albeiro Aguillón, comandante de los Bomberos Voluntarios del municipio de Chocontá, a poco más de una hora en auto desde Bogotá.

Las autoridades y los equipos de rescate intentan acceder a la mina, sepultada bajo escombros. El jefe de bomberos no ofreció más detalles.